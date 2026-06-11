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Mexic învinge Africa de Sud cu 2-0 în meciul de deschidere al Cupei Mondiale 2026, partidă cu 3 cartonașe roșii

Naționala din Mexic a debutat cu victorie la Cupa Mondială de fotbal din 2026, impunându-se cu scorul de 2-0 în fața Africii de Sud, joi seară, pe stadionul Azteca din Ciudad de México, în primul meci al Grupei A și al turneului final.
Mexic învinge Africa de Sud cu 2-0 în meciul de deschidere al Cupei Mondiale 2026, partidă cu 3 cartonașe roșii
sursă foto: FIFA
Petre Apostol
12 iun. 2026, 00:07, Sport
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În fața unui stadion arhiplin, Mexic, una dintre cele trei gazde ale competiției, a deschis scorul încă din minutul 9 prin atacantul Julian Quiñones. Acesta a profitat de o eroare în defensiva sud-africană și l-a învins pe portarul Ronwen Williams.

Mexicanii au dominat prima jumătate a meciului și au fost aproape de a-și dubla avantajul înainte de pauză, însă șutul lui Quiñones a lovit bara porții în minutul 41.

Situația Africii de Sud s-a complicat imediat după reluarea jocului. În minutul 49, mijlocașul Sphephelo Sithole a fost eliminat direct pentru un fault dur asupra lui Brian Gutiérrez, lăsându-și echipa în inferioritate numerică.

Profitând de avantajul unui om în plus, Mexic și-a consolidat controlul asupra partidei și a marcat al doilea gol în minutul 67. Roberto Alvarado a centrat precis în careu, iar veteranul Raúl Jiménez a înscris cu o lovitură de cap, stabilind scorul final, în cele din urmă: 2-0.

Finalul meciului a adus și mai multe probleme pentru reprezentativa sud-africană. În minutul 85, Themba Zwane a fost eliminat după consultarea sistemului VAR, iar „Bafana Bafana” au încheiat partida în nouă jucători.

În minutele de prelungire ale partidei, Mexic a rămas, de asemenea, cu un om în minus. Cesar Montes a fost eliminat după o piedică în urma unui contraatac al sud-africanilor.

Victoria le oferă mexicanilor primele trei puncte ale competiției și un start ideal în Grupa A.

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