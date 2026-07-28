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Europa amenință cu boicotul Cupei Mondiale după planul FIFA de a vinde o parte din compania comercială către investitori privați

Mai multe federații europene iau în calcul boicotarea Cupei Mondiale dacă președintele FIFA, Gianni Infantino, continuă planul de a vinde o parte din noua companie comercială FIFA către investitori privați.
Europa amenință cu boicotul Cupei Mondiale după planul FIFA de a vinde o parte din compania comercială către investitori privați
Sursa foto: Annabelle Gordon/Pool/ABACAPRESS.COM
Andrei Rachieru
29 iul. 2026, 00:05, Sport
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Potrivit Sky News, UEFA va organiza în această săptămână o reuniune de urgență pentru a discuta opoziția față de proiectul care ar putea transforma o parte din activitatea comercială a FIFA într-o subsidiară evaluată la 20 de miliarde de dolari.

FIFA urmărește să creeze o subsidiară denumită FIFA Forward Enterprise, evaluată la aproximativ 20 de miliarde de dolari, și să vândă peste 20% din această entitate către investitori externi, atrăgând circa 4,2 miliarde de dolari.

Surse citate de Sky News susțin că federațiile europene nu au fost informate în prealabil despre strategia FIFA, iar Asociația Engleză de Fotbal ar fi aflat despre planuri abia în momentul anunțului oficial făcut marți.

Europa amenință cu boicotul Cupei Mondiale după reacția dură a UEFA

UEFA a reacționat public și a transmis că propunerea „depășește o linie pe care instituțiile care guvernează fotbalul nu ar trebui să o treacă niciodată”.

Forul european susține că „sufletul și guvernanța fotbalului nu sunt active care pot fi tranzacționate”, criticând lipsa de transparență privind beneficiarii financiari ai operațiunii.

Potrivit informațiilor apărute în presa britanică, există disponibilitate în rândul unor federații europene de a folosi „amenințarea supremă” a boicotului dacă Gianni Infantino nu renunță la proiect.

Conflictul dintre UEFA și Infantino

Tensiunile dintre UEFA și conducerea FIFA s-au accentuat în ultimele luni. Președintele UEFA, Aleksander Čeferin, a criticat anterior modul în care Gianni Infantino conduce FIFA, iar relațiile dintre cele două organizații s-au deteriorat după mai multe controverse legate de guvernanța fotbalului mondial.

FIFA a confirmat că grupul principal de investitori propus pentru noua structură este Thrive Eternal, condus de Josh Kushner, fratele lui Jared Kushner, ginerele fostului președinte american Donald Trump.

FIFA promite mai mulți bani pentru federații

Gianni Infantino susține că noua structură comercială ar permite distribuirea unor sume mai mari către federațiile membre. Potrivit FIFA, între 2027 și 2030 fiecare federație ar putea avea acces la 20 de milioane de dolari, comparativ cu 8 milioane de dolari în prezent, pentru infrastructură, antrenori, echipe naționale și dezvoltarea fotbalului de bază.

Președintele FIFA a afirmat că obiectivul este „democratizarea fotbalului la nivel mondial” și oferirea unei cote mai echitabile din veniturile generate de competițiile internaționale.

Cu toate acestea, opoziția UEFA ar putea avea o greutate majoră, deoarece FIFA depinde în mare măsură de participarea echipelor europene pentru succesul comercial și sportiv al Cupei Mondiale.

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