Arbitrul Slavko Vincic și-a anunțat retragerea la câteva zile după finala Cupei Mondiale

„La o săptămână după finala Cupei Mondiale din SUA, Slavko Vincic și-a încheiat oficial cariera istorică de arbitru la cel mai înalt nivel”, a transmis Federația Slovenă de Fotbal într-un comunicat, conform The Independent.

Vincic a fost desemnat cel mai bun arbitru al Cupei Mondiale din SUA, Canada și Mexic de Federația Internațională de Istorie și Statistică a Fotbalului (IFFHS).

La Cupa Mondială din această vară, Vincic a arbitrat patru partide.

Arbitrul sloven, în vârstă de 46 de ani, a fost criticat după finala câștigată de Spania cu 1-0, după prelungiri. Acestuia i s-a reproșat că a permis jocul dur al Argentinei.

Vincic l-a eliminat pe mijlocașul argentinian Enzo Fernandez, jucător la Chelsea, în minutele suplimentare ale celor 90 de minute regulamentare.

Vincic a făcut parte din grupul de elită al arbitrilor UEFA din 2019. El a arbitrat la Euro 2020 și a condus semifinala din 2024 dintre Spania și Franța.

La nivel de club, Vincic a arbitrat finala Ligii Campionilor din 2024, câștigată de Real Madrid cu 2-0 în fața Borussiei Dortmund.

El a condus și finala Europa League din 2022, în care Eintracht Frankfurt a învins Rangers.