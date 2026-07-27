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Arbitrul Slavko Vincic și-a anunțat retragerea la câteva zile după finala Cupei Mondiale

Slavko Vincic, arbitrul care a condus finala Cupei Mondiale dintre Spania și Argentina, și-a încheiat cariera la doar o săptămână după terminarea turneului.
Arbitrul Slavko Vincic și-a anunțat retragerea la câteva zile după finala Cupei Mondiale
Iulian Moşneagu
27 iul. 2026, 12:02, Sport
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La o săptămână după finala Cupei Mondiale din SUA, Slavko Vincic și-a încheiat oficial cariera istorică de arbitru la cel mai înalt nivel”, a transmis Federația Slovenă de Fotbal într-un comunicat, conform The Independent.

Vincic a fost desemnat cel mai bun arbitru al Cupei Mondiale din SUA, Canada și Mexic de Federația Internațională de Istorie și Statistică a Fotbalului (IFFHS).

La Cupa Mondială din această vară, Vincic a arbitrat patru partide.

Arbitrul sloven, în vârstă de 46 de ani, a fost criticat după finala câștigată de Spania cu 1-0, după prelungiri. Acestuia i s-a reproșat că a permis jocul dur al Argentinei.

Vincic l-a eliminat pe mijlocașul argentinian Enzo Fernandez, jucător la Chelsea, în minutele suplimentare ale celor 90 de minute regulamentare.

Vincic a făcut parte din grupul de elită al arbitrilor UEFA din 2019. El a arbitrat la Euro 2020 și a condus semifinala din 2024 dintre Spania și Franța.

La nivel de club, Vincic a arbitrat finala Ligii Campionilor din 2024, câștigată de Real Madrid cu 2-0 în fața Borussiei Dortmund.

El a condus și finala Europa League din 2022, în care Eintracht Frankfurt a învins Rangers.

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