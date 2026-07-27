CFR Cluj – FC Voluntari și FC Botoșani – Rapid, ultimele meciuri din etapa a doua a Superligii

Partida dintre CFR Cluj și FC Voluntari este programată luni, de la ora 18:30. Clujenii nu au mai pierdut un meci disputat pe teren propriu în Superligă din 25 octombrie 2025, când au cedat în fața Farului Constanța, scor 0-2.
De atunci, CFR Cluj a obținut pe teren propriu nouă victorii și trei rezultate de egalitate, potrivit avancronicii publicate de Liga Profesionistă de Fotbal.
Istoricul confruntărilor directe este favorabil ardelenilor. Cele două formații s-au întâlnit de 22 de ori în prima ligă, iar CFR Cluj s-a impus în 18 partide. FC Voluntari are două victorii, în timp ce alte două întâlniri s-au încheiat la egalitate.
Ultimul meci al etapei a doua este programat luni, de la ora 21:30, între FC Botoșani și Rapid.
Formația moldoveană are în acest an calendaristic, pe teren propriu, un bilanț de patru victorii, trei remize și două înfrângeri. De partea cealaltă, Rapid a obținut o singură victorie în ultimele șapte deplasări din Superligă, completând seria cu un egal și cinci înfrângeri.
FC Botoșani și Rapid s-au întâlnit de 13 ori în prima ligă. Bucureștenii au câștigat cinci partide, moldovenii două, iar alte șase dueluri s-au încheiat la egalitate.
Rezultatele etapei a doua din Superligă
UTA Arad – Oțelul Galați 2-2
FC Argeș – Petrolul 1-0
Farul – Corvinul Hunedoara 2-0
Dinamo – Universitatea Craiova 5-1
Sepsi OSK – Universitatea Cluj 1-0
FK Csikszereda – FCSB 0-2