Final nebun la Paris: Mathieu van der Poel câștigă la limită ultima etapă din Turul Franței. Pogacar, al cincilea triumf

Rutierul echipei Alpecin-Premier Tech a încheiat cei 88,7 kilometri ai etapei în 1 oră, 58 de minute și 49 de secunde. Jasper Philipsen, colegul său de echipă, a terminat pe locul al doilea, iar danezul Mads Pedersen a completat podiumul. Cei trei au fost înregistrați cu același timp.

Van der Poel și Pogacar au aruncat în aer cursa pe Montmartre

Ultima etapă nu a semănat cu tradiționala procesiune rezervată câștigătorilor Turului Franței. Cele trei treceri peste Côte de la Butte Montmartre au transformat finalul într-o cursă asemănătoare marilor clasice de primăvară.

Cu aproximativ 27 de kilometri înainte de sosire, Tadej Pogacar a accelerat pe străzile înguste din Montmartre, iar Mathieu van der Poel a fost singurul capabil să îi urmeze imediat atacul. Mads Pedersen și Remco Evenepoel au reușit temporar să ajungă în grupul fruntaș, însă plutonul a refăcut legătura înaintea ultimei ascensiuni.

Van der Poel și Pogacar au atacat din nou la ultimul pasaj prin Montmartre și au intrat împreună în ultimii zece kilometri, urmăriți de grupurile favoriților și de echipele sprinterilor.

În ultimul kilometru, avantajul lor a coborât la numai câteva secunde. Pogacar, care își asigurase deja victoria în clasamentul general, a redus ritmul în apropierea liniei de sosire și a fost prins de pluton. Van der Poel a continuat singur și a reușit să treacă primul linia, cu doar câțiva centimetri înaintea lui Philipsen și Pedersen.

Victoria de la Paris este a doua obținută de Mathieu van der Poel în ediția din 2026, după succesul din etapa a noua, disputată între Malemort și Ussel.

Tadej Pogacar câștigă pentru a cincea oară Turul Franței

Tadej Pogacar a încheiat Turul Franței 2026 cu un timp total de 73 de ore, 56 de minute și 26 de secunde, obținând al cincilea succes din carieră în Marea Buclă.

Slovenul l-a devansat cu 6 minute și 26 de secunde pe belgianul Remco Evenepoel. Mexicanul Isaac del Toro, colegul lui Pogacar la UAE Team Emirates-XRG, a terminat pe locul al treilea, la 9 minute și 42 de secunde.

Mads Pedersen a câștigat clasamentul pe puncte și tricoul verde, Richard Carapaz s-a impus în clasamentul cățărătorilor, iar Isaac del Toro a plecat de la Paris cu tricoul alb acordat celui mai bun rutier tânăr.

Etapa finală fusese programată inițial pe o distanță de 133 de kilometri, cu plecare din Thoiry, dar a fost redusă la 88,7 kilometri și mutată integral în Paris. Organizatorii au luat decizia pentru ca o parte dintre forțele de ordine să poată fi redistribuite în zonele din sudul Franței afectate de incendiile de vegetație.