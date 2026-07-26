Legenda ciclismului Eddy Merckx: Pogacar poate câștiga Giro, Turul Franței și Vuelta în același an

Tadej Pogacar urmează să își treacă în palmares al cincilea triumf în Turul Franței, duminică seară, și să egaleze astfel recordul deținut în prezent de Jacques Anquetil, Bernard Hinault, Miguel Indurain și Eddy Merckx.

„Îl felicit, dar cred că nu se va limita să mă egaleze pe mine și pe ceilalți. Curând va depăși recordul nostru de victorii în Turul Franței”, a declarat Eddy Merckx într-un interviu acordat publicației Gazzetta dello Sport.

Întrebat dacă adversarii lui Pogacar sunt sub nivelul lui, belgianul a apreciat că, în actuala ediție a Turului, doar Jonas Vingegaard a putut fi considerat un rival veritabil.

„Poate că anul acesta nu a avut adversari de același nivel, în afară de Vingegaard, care a fost și ghinionist. Totuși, danezul a pierdut timp încă din prima etapă de munte și nu mi s-a părut capabil să țină ritmul slovenului”, a spus Merckx.

Impresionat de calitățile de cățărător ale slovenului

Fostul mare campion a mărturisit că este impresionat de progresul lui Pogacar în etapele de cățărare.

„Încă de când a devenit profesionist era clar că are un talent special. Poate că nu credeam că va deveni atât de impresionant în ascensiuni. Mi se pare că la fiecare etapă bate recordurile de urcare”, a afirmat el.

Merckx consideră că Pogacar poate realiza ceea ce niciun ciclist nu a reușit până acum, și anume să câștige toate cele trei Mari Tururi – Giro d’Italia, Turul Franței și Turul Spaniei – în același sezon.

„Dacă există cineva care poate reuși, acela este chiar el. După părerea mea, dacă se aliniază condițiile potrivite, poate face acest lucru. Giro se încheie în mai, apoi ai două luni pentru a pregăti Turul Franței și încă aproape două luni până la Vuelta. Dacă nu apar probleme de sănătate și ai o echipă foarte puternică, poți menține forma pe toată această perioadă”, a explicat belgianul.

În vârstă de 27 de ani, Pogacar este considerat unul dintre cei mai dominanți rutieri ai generației sale. Turul Franței 2026 se încheie duminică seară, la Paris, după o etapă scurtată din cauza incendiilor cu care se confruntă Franța.