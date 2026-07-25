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Mads Pedersen și-a asigurat tricoul verde în Turul Franței înaintea etapei finale de la Paris

Ciclistul danez Mads Pedersen (Lidl-Trek) și-a asigurat câștigarea tricoului verde, acordat pentru victoria în clasamentul pe puncte, din Turul Franței 2026, după ce s-a impus în sprintul intermediar al etapei a 20-a, disputată sâmbătă.
Mads Pedersen și-a asigurat tricoul verde în Turul Franței înaintea etapei finale de la Paris
sursă foto: Tour de France
Petre Apostol
25 iul. 2026, 16:09, Sport
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Lider al clasamentului pe puncte, Pedersen a obținut cele 25 de puncte puse în joc la sprintul intermediar și nu mai poate fi ajuns de principalul său urmăritor, belgianul Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), înaintea ultimei etape, care se va încheia duminică la Paris. Pedersen, însă, trebuie să ajungă la finalul turului.

Danezul acumulase un avans fragil după etapa a 17-a, când doar șapte puncte îl despărțeau de Philipsen. Diferența s-a mărit însă în etapele alpine, unde Pedersen a reușit să câștige sprinturile intermediare din ultimele două zile, consolidându-și poziția în fruntea clasamentului.

Pentru a rămâne în cursa pentru tricoul verde, rutierul echipei Lidl-Trek a depus un efort considerabil și în munți. În etapa de sâmbătă a reușit să revină în grupul urmăritor după ascensiunea pe Col de la Croix de Fer, prima cățărare de categorie specială a etapei.

Pedersen a ajuns astfel la un total de 527 de puncte, cu 82 de puncte peste Philipsen. Cum în ultima etapă mai sunt disponibile doar 75 de puncte, belgianul nu îl mai poate depăși.

Dacă va ajunge la finalul etapei de duminică, Mads Pedersen va păstra tricoul verde în posesia formației Lidl-Trek, succedându-i coechipierului său Jonathan Milan, câștigătorul clasamentului pe puncte în ediția din 2025.

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