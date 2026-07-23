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Guvernator turc, demis din cauza unor poze în pantaloni strâmți. Fotografiile virale i-au adus critici din partea politicienilor

Un guvernator turc a fost demis din funcție după ce mai multe fotografii cu el în pantaloni strâmți de ciclism au devenit virale. Mai mulți politicieni l-au criticat în urma imaginilor.
Guvernator turc, demis din cauza unor poze în pantaloni strâmți. Fotografiile virale i-au adus critici din partea politicienilor
Sursa foto: Pexels
Ioana Târziu
23 iul. 2026, 17:47, Știri externe
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Un guvernator turc pasionat de ciclism a fost demis din funcție după ce au devenit virale mai multe poze cu el în pantaloni scurți de ciclism, potrivit AP.

Demis printr-un decret semnat de președinte

Mehmet Fatih Cicekli, guvernatorul provinciei Ardahan din estul Turciei, a fost demis din funcție printr-un decret prezidențial semnat de președintele Recep Tayyip Erdogan. Deși nu a fost oferit niciun motiv pentru demiterea sa, aceasta a venit după ce unii politicieni turci l-au criticat pentru că a purtat colanți de ciclism, în timpul unui eveniment public de promovare a sportului. De asemenea, a fost criticat pentru că a postat fotografiile pe rețelele de socializare.

Un membru al principalului partid de opoziție, Partidul Popular Republican, l-a acuzat pe Cicekli că ar fi prioritizat rețelele de socializare în detrimentul îndatoririlor oficiale. Acesta a adăugat că ținuta strâmtă este nepotrivită pentru un guvernator, conform sursei.

„Un guvernator nu poate hoinări așa prin centrul orașului”, a transmis el.

Ținuta, contrară normelor culturale

Un fost legislator a declarat că ținuta era contrară normelor culturale, în special într-o provincie conservatoare și tradițională precum Ardahan. El a susținut că alți politicieni purtau pantaloni de trening în timp ce mergeau cu bicicleta.

„Oamenii pot purta orice doresc în viața lor privată, dar un guvernator nu poate vizita publicul în colanți în timp ce se află în serviciu; acest lucru nu se aliniază cu seriozitatea statului. Într-un cadru social tradițional precum Ardahan, este complet inacceptabil”, a spus acesta.

Cicek a fost numit guvernator în ianuarie de către Erdogan. El s-a apărat argumentând că ceea ce purta era o ținută normală de ciclist.

„Hainele pe care le port sunt pentru sport”

„Voi continua să pedalez. Sunt un atlet care practică navigația, canotajul și ciclismul. Hainele pe care le port sunt pentru sport”, a răspuns guvernatorul demis.

O campanie a fost inițiată pentru reintegrarea sa în funcție. Susținătorii argumentau că Cicek a fost implicat în activități importante în Ardahan. El a promovat sportul, activitățile pentru tineret și ciclismul.

În timp ce părăsea provincia, bicicliștii locali l-au însoțit pentru a-l lăsa să plece în semn de susținere, mai arată sursa citată.

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