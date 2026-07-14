Mai multe echipe se plâng de condițiile de cazare din Turul Franței. Liderul Tadej Pogacar, printre cei afectați

Tadej Pogacar și colegii săi de la echipa UAE Team Emirates-XRG au fost cazați într-un hotel unde instalația de aer condiționat nu funcționa corespunzător, potrivit agenției germane de presă DPA.

Conform reprezentanților echipei, de fiecare dată când era pornit sistemul de climatizare, instalația electrică ceda, iar camerele rămâneau fără curent. Problema a apărut într-o perioadă în care temperaturile din centrul Franței au depășit 35 de grade Celsius, iar în unele zone s-au apropiat de 40 de grade.

Formația slovenului a reușit să limiteze efectele datorită logisticii proprii. UAE Team Emirates-XRG transportă la fiecare etapă aparate portabile de aer condiționat și saltele speciale cu sistem de răcire prin circularea apei, folosite pentru a menține o temperatură optimă în timpul somnului. Hotelurile sunt însă repartizate de organizatorul Amaury Sport Organisation, astfel că echipele nu își pot alege singure locurile de cazare.

Rutierii au dormit pe balcon

Problemele nu s-au oprit aici. La Uno-X Mobility, sportivii au reclamat lipsa aerului condiționat, dar și prezența insectelor și a pânzelor de păianjen în camere.

Frații Tobias și Anders Halland Johannessen au ales chiar să doarmă afară, considerând că temperaturile din exterior erau mai suportabile decât cele din apartamentul primit. Imaginile publicate de rutieri pe rețelele de socializare au devenit rapid virale.

Nici Alpecin-Premier Tech nu a fost ocolită de probleme. Căpitanul Silvan Dillier a prezentat, pe Instagram, camera în care era cazat alături de Tim Marsman: o încăpere foarte mică, fără aer condiționat, cu o chicinetă și o baie pe care el a descris-o drept una care „ar avea nevoie de renovare”. Din cauza căldurii sufocante, cei doi au avut dificultăți în a se odihni înaintea reluării competiției.

În contrast cu aceste situații, unele formații încearcă să reducă impactul condițiilor de cazare prin propriile investiții.

Decathlon CMA CGM Team a prezentat sistemul de recuperare folosit pe durata Turului Franței. Echipa transportă de la un hotel la altul saltele și perne reglabile în funcție de preferințele fiecărui rutier, pentru ca sportivii să beneficieze de același mediu de odihnă indiferent de locul în care sunt cazați. Reprezentanții echipei au subliniat că „somnul este cel mai important instrument de recuperare” pe parcursul celor trei săptămâni de competiție.

Canicula continuă să afecteze Turul Franței

Controversele legate de cazare apar într-o ediție a Turului Franței deja afectată de temperaturile extreme. Organizatorii au fost nevoiți să scurteze etapa a noua din cauza caniculei, o premieră în istoria competiției din acest motiv, iar discuțiile privind protejarea rutierilor s-au intensificat.

După etapa de duminică, Tadej Pogacar a cerut chiar modificarea calendarului ciclismului profesionist.

„Dacă aș avea puterea, aș reorganiza întregul calendar și aș evita cursele din locurile foarte călduroase în lunile iulie și august. Aș face un calendar complet diferit, dar asta nu depinde de mine”, a declarat cvadruplul câștigător al Turului Franței după etapa a noua.