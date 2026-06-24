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O ciclistă de origine română a murit într-un accident în Italia, în timpul unui antrenament

O tragedie a lovit comunitatea ciclismului după ce o sportivă de origine română și-a pierdut viața într-un accident rutier produs în apropiere de Palermo. Federația Română de Ciclism a transmis un mesaj de condoleanțe și a lansat un apel privind siguranța rutieră.
O ciclistă de origine română a murit într-un accident în Italia, în timpul unui antrenament
Sursa foto: Federatia Romana de Ciclism/ Facebook
Victor Dan Stephanovici
24 iun. 2026, 12:39, Social
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Mirela Nicoleta Rusu, în vârstă de 41 de ani, a murit pe 21 iunie în urma unui accident petrecut în localitatea Pioppo, lângă Monreale, în apropiere de Palermo, Italia.

Potrivit informațiilor transmise de autoritățile italiene și preluate de Federația Română de Ciclism, un autoturism Fiat 500X ar fi pătruns pe contrasens în timpul unei manevre de depășire interzise, lovind un grup de cicliști care se antrena pe șosea. Impactul a fost fatal pentru sportiva de origine română. Alți doi cicliști au fost răniți, unul dintre ei fiind transportat la spital. Medicii au precizat că viața acestuia nu este în pericol.

Circumstanțele exacte ale accidentului sunt investigate de autoritățile italiene. Federația Română de Ciclism a transmis condoleanțe familiei și apropiaților victimei și a folosit acest moment pentru a atrage atenția asupra importanței respectării regulilor de circulație. „O clipă de neatenție poate distruge vieți. Mai multă responsabilitate și mai mult respect în trafic pot salva destine”, a transmis Federația într-un mesaj public.

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