O ciclistă de origine română a murit într-un accident în Italia, în timpul unui antrenament

Mirela Nicoleta Rusu, în vârstă de 41 de ani, a murit pe 21 iunie în urma unui accident petrecut în localitatea Pioppo, lângă Monreale, în apropiere de Palermo, Italia.

Potrivit informațiilor transmise de autoritățile italiene și preluate de Federația Română de Ciclism, un autoturism Fiat 500X ar fi pătruns pe contrasens în timpul unei manevre de depășire interzise, lovind un grup de cicliști care se antrena pe șosea. Impactul a fost fatal pentru sportiva de origine română. Alți doi cicliști au fost răniți, unul dintre ei fiind transportat la spital. Medicii au precizat că viața acestuia nu este în pericol.

Circumstanțele exacte ale accidentului sunt investigate de autoritățile italiene. Federația Română de Ciclism a transmis condoleanțe familiei și apropiaților victimei și a folosit acest moment pentru a atrage atenția asupra importanței respectării regulilor de circulație. „O clipă de neatenție poate distruge vieți. Mai multă responsabilitate și mai mult respect în trafic pot salva destine”, a transmis Federația într-un mesaj public.