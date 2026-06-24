Sfârșitul limitei de 130 km/h pe autostrăzi? Ce trebuie să știe șoferii în 2026

Mai multe state europene renunță treptat la restricțiile tradiționale de viteză pe autostrăzi și testează limite superioare pragului de 130 km/h, în timp ce în Germania continuă dezbaterea privind introducerea unei limite generale de viteză. Republica Cehă, Olanda și Turcia au majorat deja viteza maximă permisă pe anumite tronsoane, iar Austria a eliminat unele restricții speciale introduse pentru reducerea poluării, notează ziarulromanesc.de.

Cehia testează autostrăzi cu limită de 150 km/h

Cehia a devenit una dintre primele țări europene care a ridicat limita de viteză pe anumite autostrăzi la 150 km/h. Măsura este aplicată experimental pe un tronson de aproximativ 60 de kilometri al autostrăzii D3, între orașele České Budějovice și Tábor.

Autoritățile cehe au precizat că noua limită este permisă doar în condiții meteo favorabile, cu carosabil uscat și vizibilitate bună. Pentru acest proiect au fost instalate panouri electronice inteligente, care pot modifica în timp real viteza maximă admisă în funcție de condițiile de trafic și vreme.

Dacă rezultatele testului vor fi pozitive, limita de 150 km/h ar putea fi extinsă și pe alte segmente noi sau modernizate ale rețelei de autostrăzi.

Olanda revine la 130 km/h pe anumite tronsoane

După ce în 2020 a impus la nivel național limita de 100 km/h pe timpul zilei, Olanda a început să relaxeze restricțiile.

Din 2025, pe anumite sectoare ale autostrăzilor A7 și A6 șoferii pot circula din nou cu până la 130 km/h. Printre zonele vizate se numără celebrul dig Afsluitdijk, un tronson drept de 32 de kilometri.

Autoritățile olandeze analizează în prezent posibilitatea extinderii măsurii și pe alte segmente de autostradă.

Austria renunță la restricțiile speciale de viteză

În Austria, mai multe autostrăzi aveau limită de 100 km/h în baza legislației privind protecția calității aerului, cunoscută sub denumirea „IG-L”.

Aceste restricții au fost eliminate pe numeroase rute importante, inclusiv pe autostrăzile Brenner și Inntal, unde șoferii pot circula din nou cu 130 km/h în timpul zilei. Pe anumite autostrăzi de tranzit rămân însă în vigoare limite nocturne de 90 km/h.

Turcia permite viteze de până la 140 km/h

Și Turcia a adoptat o politică mai permisivă în privința vitezei pe autostrăzi.

După majorarea limitei generale de la 120 km/h la 130 km/h, autoritățile turce au aprobat circulația cu până la 140 km/h pe anumite tronsoane modernizate ale rețelei naționale de autostrăzi.

Măsura vizează infrastructura nouă, construită la standarde ridicate de siguranță.

Germania analizează o limită generală de 120 km/h

În contrast cu tendința observată în alte state europene, în Germania se discută intens despre introducerea unei limite generale de viteză pe autostrăzi.

Subiectul a revenit în atenție după o decizie a Curții Administrative Federale, care a stabilit că măsurile actuale de protecție a climei sunt insuficiente pentru atingerea obiectivelor asumate pentru 2030.

Printre soluțiile analizate se află introducerea unei limite de 120 km/h pe autostrăzi și reducerea vitezei pe drumurile naționale la 80 km/h, măsuri care, potrivit estimărilor, ar contribui la reducerea emisiilor de carbon.

Ce trebuie să știe șoferii români care călătoresc în Europa

În sezonul vacanțelor, șoferii români care tranzitează Europa trebuie să fie atenți la modificările legislative privind limitele de viteză. Deși pragul de 130 km/h rămâne standardul în multe state europene, tot mai multe țări experimentează fie creșterea vitezei maxime pe anumite tronsoane, fie impunerea unor restricții suplimentare din motive de siguranță sau protecție a mediului.