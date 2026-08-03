Tadej Pogačar revine în Turul Spaniei după șapte ani. Singurul Mare Tur care îi lipsește din palmares

Pentru Pogačar va fi prima participare în La Vuelta din 2019, ediție în care a impresionat la debutul său într-un Mare Tur și a încheiat pe podiumul clasamentului general.

„Este adevărat – se întoarce. Tadej Pogačar la La Vuelta, confirmat. Fostul ocupant al podiumului revine în Turul Spaniei va conduce o echipă de excepție în ultimul Mare Tur al sezonului”, a transmis UAE Team Emirates.

Alături de Pogačar, formația UAE Team Emirates-XRG va miza și pe portughezul João Almeida, slovenul Domen Novak, portughezul Ivo Oliveira, francezul Pavel Sivakov, spaniolul Pablo Torres, americanul Kevin Vermaerke și australianul Jay Vine.

Turul Spaniei 2026 va debuta pe 22 august, la Monaco, și se va încheia pe 13 septembrie, la Granada.

Pentru Pogačar, cursa are o semnificație aparte, deoarece aici și-a făcut debutul într-un Mare Tur, în 2019. Atunci, la doar 20 de ani, slovenul a terminat pe locul al treilea în clasamentul general, a câștigat trei etape și tricoul alb rezervat celui mai bun tânăr, anunțând ascensiunea unuia dintre cei mai mari rutieri ai generației sale.

Între timp, liderul UAE Team Emirates-XRG și-a construit un palmares impresionant. A câștigat de cinci ori Turul Franței și o dată Giro d’Italia. Un eventual succes în Vuelta l-ar transforma în doar al nouălea ciclist din istorie care reușește să triumfe în toate cele trei Mari Tururi.

Pogačar vine în Spania după un nou sezon remarcabil, încununat recent cu al cincilea triumf din Turul Franței.

La doar 27 de ani, slovenul a egalat recordul de victorii în Marea Buclă deținut de Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault și Miguel Indurain, confirmându-și statutul de unul dintre cei mai valoroși rutieri din istoria ciclismului.