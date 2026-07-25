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Incendiile din Franța ajung să afecteze și Turul Franței. Ultima etapă, redusă cu zeci de kilometri

Organizatorii Turului Franței au decis să modifice traseul ultimei etape a competiției, după ce incendiile de vegetație care afectează sud-vestul Franței au determinat autoritățile să redistribuie o parte dintre forțele de ordine mobilizate inițial pentru asigurarea cursei.
Incendiile din Franța ajung să afecteze și Turul Franței. Ultima etapă, redusă cu zeci de kilometri
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Oana Antipa
25 iul. 2026, 19:01, Sport
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Decizia a fost luată în contextul unei ample operațiuni de intervenție și evacuare desfășurate în regiunile afectate de flăcări, potrivit Le Monde.

Ultima etapă va începe direct la Paris

Organizatorul competiției, Amaury Sport Organisation (ASO), a anunțat că etapa a 21-a, programată inițial între Thoiry și Paris, va avea un traseu redus.

În locul parcursului de 133 de kilometri prevăzut inițial, cicliștii vor lua startul direct de pe bulevardul Champs-Élysées din capitala Franței. Traseul va include câteva tururi suplimentare pe celebra arteră pariziană înainte de intrarea pe circuitul din Montmartre, iar lungimea totală a etapei va fi redusă la 89 de kilometri.

Potrivit organizatorilor, modificarea a fost decisă „într-un spirit de solidaritate națională” cu comunitățile afectate de incendiile de vegetație.

Polițiștii, redistribuiți în zonele afectate de incendii

Schimbarea traseului vine după ce Ministerul francez de Interne a anunțat că este necesară redirecționarea unor efective de poliție către regiunile în care incendiile continuă să se extindă.

Forțele de ordine urmau să fie implicate în dispozitivul de securitate al ultimei etape a Turului Franței, însă autoritățile au considerat că intervenția în zonele afectate de incendii reprezintă o prioritate.

Incendiile continuă să se extindă

Sud-vestul Franței, în special zona din apropierea orașului Bordeaux, se confruntă cu unul dintre cele mai grave incendii de vegetație din ultimii ani.

Potrivit autorităților franceze, flăcările au mistuit peste 36.000 de hectare de pădure, iar aproape 200.000 de persoane au fost evacuate din calea incendiilor, inclusiv din mai multe stațiuni turistice.

Pompierii continuă intervențiile în condiții dificile, în timp ce autoritățile încearcă să limiteze extinderea focarelor și să protejeze localitățile amenințate.

Sportul, afectat de fenomenele extreme

Modificarea traseului Turului Franței ilustrează impactul tot mai mare pe care fenomenele meteorologice extreme îl au asupra competițiilor sportive internaționale.

În ultimii ani, organizatorii unor mari evenimente au fost nevoiți să adapteze programele din cauza caniculei, incendiilor de vegetație sau fenomenelor meteorologice severe. Decizia luată pentru ultima etapă a Turului Franței reflectă prioritatea acordată siguranței populației și sprijinirii intervențiilor de urgență, chiar și în cazul unuia dintre cele mai urmărite evenimente sportive ale anului

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