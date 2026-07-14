Franța cere ajutor pentru pădurile distruse de incendii

În timp ce incendiile continuă să se extindă în mai multe regiuni, inclusiv în pădurea Fontainebleau, asociații și organizații neguvernamentale atrag atenția că eforturile de refacere vor dura ani de zile. Potrivit Le Figaro, acestea încearcă să transforme solidaritatea manifestată în timpul incendiilor într-un sprijin pe termen lung pentru conservarea patrimoniului natural.

Donații pentru păduri

„Provocările legate de păduri sunt prea complexe pentru a fi abordate izolat”, transmite Fondation de France, care coordonează de peste un an o coaliție formată din aproximativ 20 de fundații și ONG-uri dedicate protejării pădurilor franceze. În 2025, organizațiile membre au investit împreună 2,7 milioane de euro în proiecte de conservare și gestionare durabilă a spațiilor naturale.

Fundația colectează donații și pentru alte inițiative legate de incendii, printre care programul „École du feu”, lansat după incendiile care au afectat Marsilia în 2025. Scopul acestuia este de a-i ajuta pe francezi „să înțeleagă, să anticipeze și să trăiască cu riscul incendiilor”.

Plan pentru refacerea ecosistemelor

La rândul său, Fondation du Patrimoine a lansat o campanie de donații destinată restaurării pădurilor afectate. În colaborare cu Oficiul Național al Pădurilor (ONF) și alți parteneri, organizația intenționează să finanțeze evaluări realizate după stingerea incendiilor pentru a identifica cauzele, a analiza modul în care s-a propagat focul și a evalua amploarea distrugerilor produse ecosistemelor.

Fondurile vor fi folosite și pentru sprijinirea regenerării naturale a pădurilor, refacerea ecosistemelor și protejarea solurilor afectate de incendii.

Pagube fără precedent

Potrivit fundației, peste 30.000 de hectare de păduri și alte suprafețe cu vegetație au fost afectate de incendii în Franța în 2025, o suprafață de aproape trei ori mai mare decât media înregistrată în perioada 2006–2024. Organizația avertizează că refacerea acestor zone va necesita investiții importante și un efort susținut pe termen lung.