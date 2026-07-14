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Doi turiști lituanieni au rămas blocați pe un munte după ce au urmat recomandările unui chatbot AI

Doi turiști lituanieni au fost evacuați cu elicopterul din Munții Tatra, după ce au urmat un traseu recomandat de un instrument bazat pe inteligență artificială. Specialiștii avertizează că aplicațiile AI nu trebuie folosite ca unic ghid în drumețiile montane.
Doi turiști lituanieni au rămas blocați pe un munte după ce au urmat recomandările unui chatbot AI
Sursa foto: Mediafax Foto/ DPA/Hepta
Oana Antipa
14 iul. 2026, 13:17, Știri externe
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Doi turiști din Lituania au fost salvați cu elicopterul din Munții Tatra, în Polonia, după ce au rămas blocați într-o zonă dificilă în urma recomandărilor primite de la un chatbot bazat pe inteligență artificială. Cazul readuce în atenție riscurile utilizării exclusive a instrumentelor AI pentru planificarea traseelor montane.

Au încercat să scurteze traseul după recomandarea AI

Potrivit Serviciului Voluntar de Salvare Montană din Tatra (TOPR), apelul de urgență a fost primit în după-amiaza zilei de 4 iulie. Cei doi excursioniști au solicitat ajutor după ce au rămas blocați în apropierea vârfului Niebieska Turnia, în zona masivului Świnica, relatează LRT.

Salvatorii au precizat că turiștii încercaseră să scurteze traseul către Valea celor Cinci Lacuri, urmând indicațiile generate de un instrument de inteligență artificială. Ruta recomandată s-a dovedit însă prea dificilă pentru nivelul lor de pregătire, iar cei doi nu au mai reușit să își continue deplasarea sau să se întoarcă în siguranță. În cele din urmă, aceștia au fost evacuați cu elicopterul, fără a fi răniți.

În prima săptămână a lunii iulie, salvatorii montani din Tatra au intervenit în 55 de cazuri, cea mai aglomerată zi fiind chiar 4 iulie, când au acordat ajutor unui număr de 25 de persoane.

Nu este un caz izolat

Incidentul din Polonia nu este singular. În ultimii ani au fost raportate mai multe situații în care recomandările generate de inteligența artificială sau utilizarea exclusivă a aplicațiilor de navigație au contribuit la apariția unor situații periculoase în zone montane.

În Canada, doi excursioniști au rămas blocați pe un traseu din apropierea orașului Vancouver după ce și-au planificat drumeția cu ajutorul ChatGPT, fără să țină cont de condițiile meteo și de starea traseului, fiind ulterior salvați de echipele de intervenție.

În Scoția, echipele de salvare montană au avertizat, la rândul lor, că au intervenit pentru recuperarea unor alpiniști care au urmat recomandări generate de inteligența artificială pe unul dintre cele mai dificile trasee de pe Ben Nevis, cel mai înalt vârf din Regatul Unit.

Recomandări și pentru turiștii români

Specialiștii în salvare montană recomandă ca aplicațiile și instrumentele bazate pe inteligență artificială să fie folosite doar ca surse suplimentare de informare, nu ca înlocuitor al hărților oficiale, al prognozelor meteo sau al informațiilor furnizate de administrațiile parcurilor și serviciile de salvare.

Recomandarea este valabilă și pentru turiștii români care aleg trasee montane în țară sau în străinătate, în condițiile în care aplicațiile AI pot genera itinerarii fără a ține cont de dificultatea terenului, de restricțiile de acces sau de condițiile reale din teren.

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