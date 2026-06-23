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Cum încearcă firmele să influențeze răspunsurile ChatGPT și Gemini. Noua luptă pentru vizibilitate pe internet

Companiile nu se mai luptă doar pentru primele poziții în Google. Odată cu popularizarea chatboturilor bazate pe inteligență artificială, a apărut o nouă competiție: influențarea răspunsurilor oferite de sisteme precum ChatGPT, Gemini sau alte instrumente AI.
Cum încearcă firmele să influențeze răspunsurile ChatGPT și Gemini. Noua luptă pentru vizibilitate pe internet
sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Victor Dan Stephanovici
23 iun. 2026, 07:19, Știri externe
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Fenomenul este cunoscut sub numele de „Answer Engine Optimization” (AEO) și reprezintă o evoluție a strategiilor clasice de SEO. Dacă în trecut obiectivul era să apari cât mai sus în rezultatele unui motor de căutare, acum miza este să fii menționat direct în răspunsul generat de inteligența artificială, transmite Il Post.

Gemini și Google Translate. Sursa foto: Mediafax.

Interesul companiilor este ușor de înțeles. În timp ce Google afișează mai multe rezultate pentru aceeași căutare, un chatbot oferă de regulă un singur răspuns sintetizat. A fi inclus în acel răspuns poate aduce un avantaj semnificativ în fața concurenței.

Reddit, utilizat masiv de AI

Un exemplu recent a fost observat pe Reddit, una dintre principalele surse utilizate de multe sisteme AI. Moderatorii unei comunități dedicate biohackingului au acuzat producători de suplimente și terapii hormonale că publicau conținut cu scopul de a influența discuțiile și, implicit, răspunsurile chatboturilor care folosesc Reddit drept sursă de informații. Importanța platformei nu este întâmplătoare. Potrivit analizelor din industrie, Reddit a devenit unul dintre cele mai citate site-uri de către sistemele AI, alături de Wikipedia și alte surse considerate relevante.

Pe măsură ce utilizatorii încep să ceară recomandări direct chatboturilor, firmele își adaptează strategiile. Unele publică liste și clasamente în care propriile produse ocupă întotdeauna primul loc. Altele creează volume mari de conținut pe forumuri, rețele sociale sau site-uri specializate pentru a crește șansele ca informațiile lor să fie preluate de modelele AI.

Surse „de încredere” destinate exclusiv chatboturilor

Experții atrag atenția că fenomenul ridică întrebări importante privind credibilitatea informațiilor. Deși companiile din domeniul inteligenței artificiale încearcă să îmbunătățească selecția surselor și să limiteze manipulările, sistemele actuale pot încă prelua informații din comunități mici, puțin verificate sau ușor de influențat. În unele cazuri, au fost descoperite chiar și instrucțiuni ascunse în pagini web, destinate exclusiv chatboturilor. Aceste mesaje invizibile pentru utilizatori încercau să convingă inteligența artificială să considere anumite site-uri drept surse de încredere sau să recomande anumite produse.

Pe măsură ce tot mai multe persoane folosesc AI în locul motoarelor de căutare tradiționale, specialiștii estimează că lupta pentru influențarea răspunsurilor va deveni una dintre cele mai importante bătălii din economia digitală a următorilor ani. Miza nu este doar vizibilitatea online, ci și controlul asupra informațiilor pe care milioane de oameni le primesc zilnic de la inteligența artificială.

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