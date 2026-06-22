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Wikipedia nu va permite AI să editeze articole, spune unul dintre cofondatori

Wikipedia nu are suficientă încredere în inteligența artificială (AI) pentru a-i permite să joace un rol direct în editarea articolelor de pe platforma sa, a declarat, luni, cofondatorul Jimmy Wales pentru AFP.
Wikipedia nu va permite AI să editeze articole, spune unul dintre cofondatori
Sursa foto: Hepta
Daiana Rob
22 iun. 2026, 19:58, Știri externe
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În marja unui eveniment din cadrul săptămânii de acțiune climatică desfășurat la Londra, cofondatorul Wikipedia, Jimmy Wales, a declarat că problema „halucinațiilor” AI, a fost atenuată odată cu modelele noi ale softurilor AI, însă „rămâne foarte gravă”, potrivit AFP, citată de France24. 

Fenomenul „halucinațiilor” AI se întâmplă atunci când rezultatele eronate sunt prezentate cu încredere de softurile de inteligență artificială.

Wales a adăugat că agenții AI s-ar putea dovedi utili în a atrage atenția comunității Wikipedia, formată din milioane de editori, asupra anumitor știri de nișă care, altfel, ar fi trecute cu vederea.

„Nu i-am permite să editeze direct, pentru că nu poți avea suficientă încredere în ea (n.r. – Inteligența Artificială)”, a declarat Wales.

Platformele de inteligență artificială se bazează pe conținutul Wikipedia pentru a răspunde la întrebările utilizatorilor.

Acest lucru a contribuit la o creștere generală a numărului de vizitatori ai site-ului proveniți de la roboți de AI, în timp ce traficul uman a scăzut cu 8%.

Wales, care face parte din consiliul de administrație al Fundației Wikimedia, ce administrează Wikipedia, a descris scăderea traficului uman ca fiind „semnificativă”, dar „nu un dezastru” pentru enciclopedia online, care se clasează printre cele mai vizitate 10 site-uri web din lume.

Lansat în 2001, site-ul Wikipedia depinde de donațiile utilizatorilor, astfel încât modelul său de afaceri nu se bazează direct pe trafic.

Wales a încurajat companiile AI să „își plătească partea care le revine”, deoarece „bombardarea noastră cu milioane de solicitări costă bani reali”, sub forma costurilor de funcționare a serverelor.

Wikipedia a înregistrat deja „un mare succes” în semnarea de acorduri cu mai mulți giganți din domeniul tehnologiei, potrivit cofondatorului.

„Începem să îi blocăm pe cei care nu se comportă cum trebuie, dar vom vedea cum va evolua situația”, a conchis Wales.

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