Pleci în concediu? Inteligența artificială ar putea să îți țină locul la birou. Companiile testează deja noua soluție

Tehnologia ar putea schimba modul în care oamenii își iau concediul, însă experții din domeniul AI avertizează că delegarea unor decizii către inteligența artificială ridică și probleme legate de încredere, securitate și confidențialitate, scrie CBS News.

Un „înlocuitor” digital pentru perioada concediului

Potrivit companiei globale de consultanță Korn Ferry, unele organizații au început deja să folosească agenți AI personalizați pentru a prelua o parte dintre activitățile administrative ale angajaților aflați în concediu. Spre deosebire de chatbot-urile clasice, acești agenți pot avea acces la calendar, documente și fluxurile de lucru ale utilizatorului, fiind capabili să gestioneze activități repetitive fără intervenție umană.

Printre atribuțiile pe care le pot prelua se numără redactarea răspunsurilor la e-mailuri, programarea ședințelor, rezumarea întâlnirilor și pregătirea documentelor necesare colegilor.

Mai puțin stres pentru echipă și pentru cel aflat în vacanță

Bryan Ackermann, director pentru strategie și transformare AI în cadrul Korn Ferry, spune că scopul nu este înlocuirea angajaților, ci reducerea impactului pe care îl are absența lor asupra echipei. În același timp, tehnologia îi ajută și pe cei aflați în concediu să nu se întoarcă la birou cu sute de e-mailuri și proiecte restante.

Inteligența artificială poate sintetiza rapid informațiile acumulate în perioada absenței și poate oferi un rezumat al deciziilor luate, al sarcinilor finalizate și al celor care necesită atenție imediată.

Ce poate face, concret, un agent AI

În forma actuală, agenții AI sunt eficienți în special pentru activități bazate pe informații. Ei pot analiza documente, realiza sinteze, redacta răspunsuri preliminare la e-mailuri, organiza fișiere, pregăti materiale pentru ședințe și rezuma discuțiile purtate în lipsa unui angajat.

Un exemplu este Claude Cowork, dezvoltat de Anthropic, conceput pentru activități de birou și gestionarea volumelor mari de informații. Pe măsură ce tehnologia evoluează, astfel de agenți vor putea prelua și procese mai complexe, însă în prezent rolul lor este de asistent digital, nu de înlocuitor al angajatului.

Beneficiile vin la pachet cu riscuri

Utilizarea unor astfel de sisteme ridică însă și numeroase semne de întrebare. Dacă un agent AI are acces la e-mailuri, documente interne și poate comunica în numele unei persoane, apare inevitabil problema confidențialității datelor și a responsabilității pentru eventualele greșeli.

Experții în securitate cibernetică avertizează că un răspuns formulat nepotrivit sau o decizie luată fără supraveghere umană poate afecta relația cu clienții sau poate genera probleme operaționale.

„Dacă îi oferi unui agent AI control administrativ cât timp nu ești prezent, trebuie să ai încredere că va acționa profesionist. Dacă greșește și nu există un om care să intervină, problemele se pot acumula în timp”, explică Mark Beare, responsabil pentru divizia Consumer Business din cadrul Malwarebytes.

Până la urmă, AI înlocuiește oamenii sau îi ajută?

Pe fondul investițiilor masive în inteligența artificială și al concedierilor din unele companii din sectorul tehnologic, apariția agenților AI alimentează și temerile privind înlocuirea angajaților.

Consultanții Korn Ferry susțin însă că scopul acestor instrumente este diferit: reducerea muncii repetitive și menținerea continuității activității atunci când un coleg lipsește, nu eliminarea posturilor.

Pentru multe companii, provocarea va fi găsirea unui echilibru între eficiența oferită de inteligența artificială și necesitatea ca deciziile importante să rămână sub controlul oamenilor.

Dacă tendința se va extinde, concediul de vară ar putea deveni una dintre primele situații în care milioane de angajați vor lucra, indirect, alături de un „coleg” bazat pe inteligență artificială – unul care nu cere zile libere, dar care încă are nevoie de supraveghere.