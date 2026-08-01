Tânăr de 24 de ani, înjunghiat cu un ciob de sticlă în Sectorul 5. Agresorul a fost reținut

Conflictul a avut loc vineri seara, în piațeta pietonală din zona Șoseaua Alexandriei. Potrivit Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (DGPMB), polițiștii Secției 19 au fost sesizați prin 112 de o femeie care a anunțat că fratele său este amenințat de un bărbat.

La fața locului au fost trimise mai multe echipaje de poliție pentru aplanarea conflictului și verificarea situației.

Conflict pornit de la neînțelegeri mai vechi

Primele cercetări arată că altercația a izbucnit între doi bărbați, de 43 și 40 de ani, care aveau conflicte mai vechi. Disputa verbală a degenerat după ce bărbatul de 40 de ani l-ar fi amenințat pe celălalt cu acte de violență și a spart o sticlă, cu intenția de a-l agresa.

În acel moment, fiul bărbatului de 43 de ani, un tânăr de 24 de ani, a intervenit pentru a-și apăra tatăl. În timpul altercației, acesta a fost înțepat în partea stângă a abdomenului cu un obiect din sticlă, fiind rănit.

Un echipaj SMURD a ajuns la locul incidentului și i-a acordat tânărului primul ajutor. Acesta a fost transportat ulterior la spital pentru investigații și îngrijiri medicale de specialitate.

Agresorul a fost reținut

Polițiștii i-au condus la sediul Secției 19 pe cei doi bărbați implicați în conflict, pentru continuarea verificărilor și stabilirea exactă a împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

La finalul audierilor, suspectul a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat magistraților cu propunerile legale.

Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, într-un dosar penal deschis pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.