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Panică în parcarea unui mall din Sectorul 5, unde nouă bărbați s-au bătut

Șase bărbați, cu vârste cuprinse între 27 și 48 ani, au fost reținuți după ce au provocat un scandal în parcarea unui complex comercial din Sectorul 5 al Capitalei. Alți trei bărbați au fost duși la spital, după lovituri.
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Laura Buciu
09 iun. 2026, 15:14, Social
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Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 24 Poliție au reținut șase bărbați, cu vârste cuprinse între 27 și 48 ani, în cadrul unui dosar în care se fac cercetări pentru lovirea sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

De fapt, la data de 30 mai 2026, în jurul orei 19.00, Secția 24 Poliție a fost sesizată, prin apel 112, cu privire la faptul că, în parcarea unui complex rezidențial din Sectorul 5, are loc un scandal între mai multe persoane.

Polițiștii care s-au deplasat la fața locului au identificat trei bărbați, în vârstă de 18, 31 și, respectiv, 44 de ani, care prezentau urme vizibile de violență.

De asemenea, echipajele de prim ajutor le-au acordat îngrijiri medicale victimelor, care au fost duse la două unități spitalicești, pentru îngrijiri suplimentare.

Erau copii în preajmă

La data de 8 iunie 2026, cei șase bănuiți au fost duși la audieri, în vederea luării măsurilor legale ce se impun. În sarcina celor șase bănuiți s-a reținut că, la data de 30 mai 2026, în jurul orei 18.45, în timp ce se aflau în parcarea unui complex comercial din Sectorul 5, în urma unui conflict spontan, i-au agresat pe cei trei bărbați, lovindu-i la nivelul corpului. De asemenea, în agresiunile exercitate, a fost folosit și un obiect contondent, iar prin aceste acțiuni, bănuiții ar fi tulburat ordinea și liniștea publică, în proximitate aflându-se mai multe persoane, inclusiv minori.

În baza probatoriului administrat, cei în cauză au fost reținuți pentru 24 de ore, urmând a fi prezentați magistraților cu propunere legală. Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Secției 24 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovirea sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

 

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