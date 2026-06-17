Percheziții la două grupări implicate în mai multe scandaluri teritoriale în Capitală

Potrivit Poliției Capitalei, polițiștii au pus în executare 21 de mandate de percheziție domiciliară și 22 de mandate de aducere/citații, în municipiul București și județul Ilfov, într-un dosar penal ce vizează săvârșirea infracțiunilor de șantaj, tulburarea ordinii și liniștii publice, lovirea sau alte violențe, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și uz de armă fără drept.

În cursul anului 2026, mai mulți bărbați, membri ai unui grup, ar fi exercitat, în repetate rânduri, acte de violență fizică și psihică împotriva unor victime, cu scopul de a le constrânge să nu se mai deplaseze pe raza a două cartiere din Capitală, considerând că acestea sunt aflate sub influența și controlul grupului respectiv.

De asemenea, între membrii celor două familii ar fi fost întreprinse agresiuni fizice și tratamente degradante și ar fi fost utilizate arme albe și neletale, prin acțiunile acestora fiind tulburată grav ordinea și liniștea publică.

Totodată, în cursul anchetei s-a mai stabilit faptul că unul dintre bănuiți ar fi constrâns, prin amenințări cu acte de violență, alte două persoane, în vederea obținerii de foloase patrimoniale.

Cercetările în acest caz sunt continuate de către Serviciul Grupuri Infracționale Violente, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5.

Percheziții la grupările Ștoacă și Toboșarii

Surse din rândul anchetatorilor susțin că perchezițiile au vizat membrii au gruărilor Ștoacă și Toboșarii.

Cele două grupări au fost implicate în mai multe conflicte în 2026.

Numai în cursul uneia dintre altercații ar fi fost trase 10 focuri de armă, ar fi fost incendiate porțiuni stradale și au fost produse distrugeri la mașini cu cocktailuri Molotov, fiind folosite macete și alte obiecte contondente.

Sursele citate arată că cele două grupări se certau pe terirorii, în special pe zona cartierului Ferentari (zona Ștoacă), respectiv a cartierului Giurgiului (zona Toboșarii), inclusiv pe sălile de jocuri, astfel ca acestea să nu mai fie frecventate de membrii celeilalte familii.