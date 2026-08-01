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Bărbat de 75 de ani, lovit mortal de tren în județul Constanța. Polițiștii au deschis o anchetă

Un bărbat de 75 de ani a murit sâmbătă după ce a fost lovit de un tren în zona localității Valu lui Traian, în județul Constanța.
Bărbat de 75 de ani, lovit mortal de tren în județul Constanța. Polițiștii au deschis o anchetă
Sursa foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Maria Nițu
01 aug. 2026, 12:00, Social
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Un bărbat în vârstă de 75 de ani și-a pierdut viața sâmbătă dimineață, după ce a fost lovit de un tren în apropierea localității Valu lui Traian, în județul Constanța. Polițiștii au deschis ulterior o anchetă pentru a stabili cum s-a produs tragedia.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, oamenii legii au fost sesizați printr-un apel la 112 în jurul orei 10:30, cu privire la faptul că o persoană ar fi fost accidentată de un tren în zona localității Valu lui Traian.

La fața locului au intervenit polițiștii din cadrul Serviciului Siguranță Transporturi, care au confirmat cele sesizate. În urma verificărilor, aceștia au stabilit că victima este un bărbat de 75 de ani, care a fost declarat decedat la locul accidentului.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili în mod cert care au fost cauzele și împrejurările în care s-a produs accidentul feroviar.

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