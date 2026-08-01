Prima pagină » Social » Pompierii români, pregătiți să intervină în Grecia. Prima zi a misiunii

Pompierii români, pregătiți să intervină în Grecia. Prima zi a misiunii

Pompierii români aflați în Grecia au intrat, sâmbătă, în prima zi operațională a misiunii de prepoziționare desfășurate în cadrul Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene. Autoritățile elene au ridicat riscul de incendii la nivelul 5, cel mai înalt grad de alertă.
Pompierii români, pregătiți să intervină în Grecia. Prima zi a misiunii
Galerie Foto 5
sursa foto: IGSU
Maria Miron
01 aug. 2026, 11:44, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Misiunea este asigurată de modulul național specializat în combaterea incendiilor de vegetație și fond forestier (RO GFFF-V), o echipă formată din pompieri și tehnică de intervenție pregătită pentru misiuni internaționale.

Vezi galeria foto
5 poze

Modulul a fost dislocat în Grecia prin Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii Europene, sistemul prin care statele membre își acordă sprijin reciproc în cazul dezastrelor naturale și al altor situații de urgență.

Grecia, în alertă maximă

Înainte de începerea activităților, reprezentanții echipei române de intervenție au participat, împreună cu pompierii francezi, la o ședință de coordonare organizată de autoritățile elene. În cadrul întâlnirii au fost analizate situația din teren, prognoza meteo și riscul de incendii.

Autoritățile elene au încadrat riscul pentru ziua de sâmbătă la nivelul 5, cel mai ridicat din sistemul de avertizare, ceea ce înseamnă că incendiile pot izbucni și se pot extinde foarte rapid.

Pregătiți pentru intervenție imediată

Pentru ziua de sâmbătă, pompierii români au ca punct de operare baza de intervenție, de unde pot fi dislocați imediat dacă izbucnește un incendiu. „În urma analizei situației operative, s-a stabilit ca, pe parcursul zilei, Modulul RO GFFF-V să asigure capacitatea de răspuns din baza de operații, fiind pregătit pentru dislocare imediată în cazul producerii unor incendii”, a transmis Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).

Pe lângă menținerea capacității de răspuns, pompierii români desfășoară exerciții și activități de instruire împreună cu contingentul francez aflat în aceeași misiune. Scopul antrenamentelor este îmbunătățirea coordonării dintre echipele din diferite țări, astfel încât intervențiile să fie mai rapide și mai eficiente în cazul unor incendii de amploare.

Misiune preventivă în cadrul Uniunii Europene

Misiunea din Grecia face parte din programul european de prepoziționare, prin care echipe de intervenție din mai multe state sunt trimise din timp în țările cu risc ridicat de incendii de pădure pe perioada verii. Astfel, resursele sunt deja la fața locului și pot interveni fără întârzierile pe care le-ar presupune deplasarea după izbucnirea incendiilor.

Modulul românesc acționează pe toată durata misiunii sub coordonarea autorităților elene și este pregătit să intervină ori de câte ori evoluția situației operative o va impune.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Drumul lui Ion spre casă: A fugit de comunism înot, a ajuns om al străzii în America, iar acum se întoarce în România
G4Media
Imaginile cu noua Dacia au fost dezvăluite mai repede » Mașina poate fi condusă de la 16 ani
GSP.ro
Fitch explică cum a reușit România menținerea ratingului. Decizie rară aplicată în cazul țării noastre
Gandul
Nostradamus, previziuni îngrijorătoare pentru a doua jumătate a lui 2026: 'Va fi doborât de fulger'
Cancan
Anamaria Prodan, apariție fără inhibiții la 53 de ani, în costum de baie
Prosport
România are o nouă sală polivalentă. Bijuteria de la malul Dunării inaugurată cu meci în campionatul european de baschet
Libertatea
5.000 de lei pe lună pentru o nouă categorie de beneficiari, de la 1 ianuarie 2027. Cine va primi indemnizația și în ce condiții
CSID
Este LEGAL ca Poliția să stea cu radarul sub pom sau după un panou publicitar?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia