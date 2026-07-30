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Pompierii români pleacă să stingă incendiile de pădure din Grecia. Primul contingent, la Attica

Primul contingent de pompieri români a plecat joi spre Grecia, unde va participa, în perioada 1 august – 15 septembrie 2026, la misiunea europeană de pre-poziționare destinată intervențiilor în cazul incendiilor de pădure, a anunțat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).
Pompierii români pleacă să stingă incendiile de pădure din Grecia. Primul contingent, la Attica
Sursa foto: Aristidis Vafeiadakis/ZUMA Press Wire
Laura Buciu
30 iul. 2026, 12:58, Social
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Potrivit IGSU, România participă la program printr-un modul național specializat în stingerea incendiilor de pădure, desfășurat sub coordonarea Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) și organizat de Direcția Generală pentru Protecție Civilă Europeană și Operațiuni de Ajutor Umanitar (DG ECHO). Misiunea are ca scop sprijinirea autorităților elene în gestionarea riscurilor generate de incendiile de vegetație.

Primul contingent este format din 40 de pompieri, care se deplasează către localitatea Nea Makri, în regiunea Attica, la aproximativ 25 de kilometri nord-est de Atena.

Echipamentele pompierilor români

Modulul românesc dispune de autospeciale pentru stingerea incendiilor de pădure cu capacități de 3.000, 5.000 și 10.000 de litri, o cisternă de 30.000 de litri, o autospecială de primă intervenție și comandă dotată cu sistem de aeronavă fără pilot (UAS), o autospecială de comunicații radio, un microbuz, un camion cu container și un vehicul utilitar de teren echipat pentru intervenții.

Pentru asigurarea continuității misiunii, efectivele vor fi schimbate în 16 și 31 august, când alte două contingente, fiecare alcătuit din câte 40 de pompieri, vor prelua misiunea.

Pe durata desfășurării operațiunii, pompierii români vor monitoriza zonele de risc și vor interveni pentru limitarea și stingerea incendiilor de pădure în regiunile stabilite de autoritățile elene.

Pompierii români, pentru al cincilea an consecutiv în programul de pre-poziționare

Programul de pre-poziționare este finanțat de Uniunea Europeană și face parte din strategia europeană de prevenire și combatere a incendiilor de pădure în sudul continentului. În acest an, la misiunea din Grecia participă echipe operative din România, Cehia, Franța și Republica Moldova. România este prezentă în program pentru al cincilea an consecutiv, după participările din perioada 2022–2025.

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