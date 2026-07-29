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Al treilea schimb de pompieri români pleacă în Franța pentru a continua misiunea de stingere a incendiilor de pădure

Cel de-al treilea schimb de pompieri români va pleca miercuri în Franța. Până la jumătatea lunii august, pompierii români vor rămâne pregătiți să intervină în stingerea incendiilor de vegetație.
Al treilea schimb de pompieri români pleacă în Franța pentru a continua misiunea de stingere a incendiilor de pădure
Sursa foto: IGSU
Ioana Târziu
29 iul. 2026, 10:30, Social
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Un nou contingent de pompieri români pleacă miercuri în Franța, conform Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

Cel de-al treilea schimb, format din 40 de pompieri români, este trimis pentru a continua misiunea desfășurată de România în cadrul Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene.

Decizia privind continuarea misiunii a fost adoptată de Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU), luni. Hotărârea a fost luată ca urmare a solicitării autorităților franceze prin activarea Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene.

România și-a prelungit participarea la misiune cu încă două săptămâni

Astfel, România și-a prelungit cu încă două săptămâni participarea la misiunea de sprijin pentru stingerea incendiilor de vegetație și fond forestier din Franța.

Schimbarea efectivelor va avea loc sâmbătă, când cel de-al treilea schimb de pompieri va prelua responsabilitățile celor ce se află în prezent la fața locului.

„Tehnica de intervenție aferentă modulului românesc este deja dislocată în Franța, în Departamentul Var, și utilizată în cadrul activităților operative. În consecință, noul contingent va prelua, în baza de operații, autospecialele, echipamentele și misiunile repartizate, asigurând continuitatea intervențiilor fără întreruperea capacității operaționale”, potrivit IGSU.

Până la jumătatea lunii vitoare, pompierii români vor rămâne pregătiți să intervină, la solicitarea autorităților franceze, pentru limitarea și stingerea incendiilor de vegetație și de pădure. Ei sunt însoțiți de celelalte echipe europene participante la misiune.

„România își reafirmă angajamentul față de solidaritatea europeană”

Prin trimiterea noului schimb de pompieri, „România își reafirmă angajamentul față de solidaritatea europeană și cooperarea internațională în domeniul protecției civile, contribuind la consolidarea capacității comune de răspuns în perioadele caracterizate de un risc ridicat de producere a incendiilor forestiere”, a transmis IGSU.

De asemenea, misiunea se desfășoară sub coordonarea Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), în cadrul Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene.

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