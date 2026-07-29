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Podul Maria Tereza din Sibiu, care datează din 1908, va fi reabilitat cu peste 5 milioane de lei

Podul Maria Tereza, cunoscut și ca Podul de Piatră, monument istoric ce datează de la 1908, va fi reabiltiat, după ce Primăria Sibiu a semnat un contract în valoare de 5,18 milioane de lei.
Podul Maria Tereza din Sibiu, care datează din 1908, va fi reabilitat cu peste 5 milioane de lei
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Laura Buciu
29 iul. 2026, 11:11, Social
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Primăria Sibiu a semnat contractul pentru execuția lucrărilor de reabilitare a Podului Maria Tereza, cunoscut și sub denumirea de Podul de Piatră. Contractul a fost atribuit companiei SC Strabag SRL, în urma unei proceduri publice de achiziție, investiția fiind estimată la 5,18 milioane de lei, finanțată din bugetul local.

Potrivit administrației locale, ordinul de începere a lucrărilor va fi emis în maximum 30 de zile, iar constructorul va avea la dispoziție șase luni pentru finalizarea intervențiilor de reparație capitală și punere în siguranță a podului.

Conservarea patrimoniului și dezvoltare urbană

Primarul municipiului Sibiu, Astrid Fodor, a declarat că proiectul are atât o componentă de conservare a patrimoniului, cât și una de dezvoltare urbană.

„Podul este important pentru Sibiu în primul rând ca monument istoric, acesta datând din 1908. Contractul include lucrări de conservare a elementelor arhitecturale, pentru a-i reda imaginea istorică. De asemenea, Podul completează viziunea de regenerare a malurilor Cibinului și va oferi continuitate pentru pista de biciclete și viitorul traseu pietonal, asigurând totodată o legătură rutieră mai eficientă între cartierele Terezian, Țiglari, Tineretului și centrul orașului”, a transmis Fodor.

Coordonare de la Ministerul Culturii

La rândul său, Richard Steinacher, manager tehnic de proiect al STRABAG România, a afirmat că restaurarea podului reprezintă o contribuție la conservarea patrimoniului construit al orașului și la asigurarea unei infrastructuri sigure pentru comunitate.

Lucrările prevăzute în contract includ relocarea conductelor de gaz și apă montate în prezent pe structura podului, reparații la structura de rezistență, desfacerea pavajului din piatră de pe carosabil și a betonului de pe trotuare, refacerea hidroizolației, restaurarea elementelor arhitecturale istorice sub coordonarea unor specialiști atestați de Ministerul Culturii, precum și modernizarea sistemului de iluminat public și realizarea unui iluminat arhitectural care să pună în valoare monumentul.

Podul Maria Tereza datează din anul 1908 și este unul dintre monumentele istorice reprezentative ale municipiului Sibiu.

 

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