Misiunea pompierilor români din Franța, prelungită cu două săptămâni

Ca urmare a solicitării formulate de autoritățile franceze prin activarea Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene, Comitetul Național pentru Situații de Urgență a aprobat, luni, prelungirea cu încă două săptămâni a participării României la misiunea de sprijin pentru stingerea incendiilor de vegetație și fond forestier din Franța.

Astfel, misiunea va continua prin înlocuirea contingentului aflat în prezent în Franța cu un nou contingent de pompieri, care va prelua responsabilitățile operaționale în zonele afectate de incendii.

Pompierii români vor continua să acționeze alături de echipele internaționale pentru limitarea efectelor incendiilor de vegetație și protejarea comunităților aflate în zonele de risc.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a anunțat luni că pompierii trimiși în Franța au fost mutați în regiunea Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Pompierii români se află în Franța încă de la începutul lunii iulie.

220.000 de persoane au fost evacuate

Duminică, președintele francez Emmanuel Macron a mulțumit României, pentru sprijinul oferit. Mesajul scurt, dar de impact, a fost scris chiar în limba română: „Mulțumesc, România!”. Acesta a fost însoțit de o fotografie în care pompierii lucrau pentru stingerea flăcărilor unui incendiu.

stingerea completă Situația privind incendiile forestiere izbucnite recent în Franța nu se îmbunătățește. Pompierii francezi avertizează că ar putea dura „săptămâni sau luni” până laa incendiilor din regiunea Gironde.