Estimarea sumbră a pompierilor din Franța: Ar putea dura „săptămâni sau luni” până la stingerea completă a incendiilor

Locotenent-colonelul David Annotel a declarat luni, pentru postul radio RTL, că incendiul din Gironde ar putea dura „săptămâni sau luni” până la stingerea sa completă.

Acesta a mai menționat că următoarele două-trei zile oferă o șansă de a „profita” de condițiile meteorologice.

Annotel a adus în discuție o situație similară produsă în anul 2022, când a fost nevoie de trei luni pentru a declara stins incendiul din Landiras, în departamentul Gironde.

Situația actuală din Gironde

„Intensitatea sa va scădea, dar va fi declarat stins abia peste câteva săptămâni sau chiar după încheierea perioadei de închiriere. Nu va fi stins în câteva zile, nici în cele mai bune condiții posibile. Este dificil de prevăzut. Mai întâi a fost această primă etapă, apoi incendiul a fost stins, dar nu înainte de începerea anului școlar. În Landiras, incendiul fusese declarat stins în toamnă; acum ne confruntăm cu un incendiu mult mai extins ca suprafață”, a explicat el într-o intervenție la RTL.

Autoritățile au comunicat că în noaptea de duminică spre luni, incendiul din Gironde a rămas „în general stabil”.

Un nou val de căldură în Franța

Începând de miercuri, Franța se va confrunta cu un nou val de căldură, care ar putea îngreuna intervențiile pompierilor pentru stingerea incendiilor.

„Acestea sunt condiții care vor deveni din nou favorabile incendiului și nefavorabile pentru noi. Prin urmare, este necesar, dacă condițiile o permit, ca ai mei colegi să reușească să lucreze cât mai mult posibil astăzi și mâine, pentru a avea un impact puternic și de durată asupra acestui incendiu”, a mai spus Annotel pentru sursa citată.

Flăcările au ajuns la 15 kilometri de Bordeaux

În Franța, autoritățile au evacuat cel puțin 220.000 de persoane din sud-vestul țării, după ce incendiile izbucnite la mijlocul săptămânii s-au extins spre peninsula Cap Ferret și spre suburbiile orașului Bordeaux.

Primarul orașului a declarat că frontul incendiului se afla duminică la aproximativ 15 kilometri de principalele intrări în Bordeaux. Alte cinci localități de la periferie au primit ordine de evacuare în cursul nopții, după ce vântul a accelerat înaintarea flăcărilor.

Ședință de urgență convocată de Emmanuel Macron

Președintele Franței, Emmanuel Macron, participă luni la o reuniune de criză dedicată incendiilor de vegetație care continuă să afecteze sud-vestul țării și care au determinat evacuarea a peste 250.000 de persoane.

„Vom reconstrui, vom repara și vom fi alături de voi atât timp cât va fi nevoie”, transmitea liderul de la Palatul Élysée , printr-un mesaj publicat pe X.

Incendiile afectează și țara vecină, Spania, unde flăcările au scăpat de sub control în apropierea Madridului și în regiunea Valencia. Autoritățile spaniole au evacuat aproximativ 76.000 de persoane și au cerut altor 30.000 să rămână în locuințe.