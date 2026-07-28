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Spania și Franța se pregătesc pentru un nou val de căldură, în timp ce incendiile de vegetație fac ravagii

Spania și Franța se pregătesc pentru noi valuri de căldură, temperaturile urmând să depășească 40 de grade Celsius în unele regiuni.
Spania și Franța se pregătesc pentru un nou val de căldură, în timp ce incendiile de vegetație fac ravagii
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Iulian Moşneagu
28 iul. 2026, 09:20, Știri externe
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Serviciul național de meteorologie din Spania anunță că episodul de vreme severă va continua „cel puțin” până duminică. Autoritățile avertizează asupra unui risc „extrem” de incendii, în timp ce pompierii continuă să lupte cu unele dintre cele mai grave incendii din istoria țării, relatează BBC.

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În Franța, regiunile Gironde și Landes, din sud-vestul țării, se află sub cod galben de caniculă. Valul de căldură ar urma să atingă punctul maxim miercuri, iar temperaturile ridicate îngreunează intervențiile asupra incendiilor „foarte imprevizibile” din Gironde.

Incendiile se apropie de Bordeaux

Primarul orașului Bordeaux a declarat că autoritățile se pregătesc pentru „toate eventualitățile”, în condițiile în care unul dintre incendiile active din Franța a ajuns la aproximativ 15 kilometri de oraș.

„Ne pregătim să găzduim un număr mare de persoane, în cazul în care vor fi dispuse noi evacuări”, a declarat Thomas Cazenave.

Aproximativ 220.000 de persoane au fost evacuate în Franța, iar peste 100.000 în Spania. La vest de Madrid, incendiile continuă să ardă „necontrolat”.

Președintele Emmanuel Macron, care a vizitat zona afectată din regiunea Gironde, a declarat că Franța se confruntă cu un incendiu de vegetație „fără precedent”, cel mai grav „de după Al Doilea Război Mondial”.

Premierul francez Sébastien Lecornu a avertizat că țara „trece printr-un sezon al incendiilor fără precedent”. De la începutul anului, focul a distrus 116.085 de hectare.

Într-o postare pe platforma X, premierul a afirmat că nouă din zece incendii „sunt provocate de oameni, iar cele mai multe pornesc din neglijență: un muc de țigară, un grătar sau lucrări efectuate fără măsuri de precauție”.

Stare de urgență în Spania

În Spania, autoritățile au intrat luni în cea de-a cincea zi de stare de urgență națională, din cauza incendiilor puternice care afectează zonele aflate la vest de Madrid.

Autoritățile locale au avertizat că regiunea se confruntă cu „cele mai grave incendii din istoria sa”.

Schimbările climatice duc la creșterea temperaturilor la nivel mondial, iar Europa este continentul care se încălzește cel mai rapid, într-un ritm de două ori mai mare decât media globală, potrivit Serviciului Copernicus pentru Schimbări Climatice.

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