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ANM anunță caniculă până aproape de finalul verii. Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni

ANM a publicat prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Temperaturile vor rămâne peste normal în majoritatea regiunilor, iar precipitațiile vor fi deficitare.
ANM anunță caniculă până aproape de finalul verii. Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni
foto cu caracter ilustrativ
Cosmin Pirv
28 iul. 2026, 07:48, Social
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Săptămâna 27.07.2026 – 03.08.2026

Valorile termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile nordice, centrale, sud-vestice, dar mai ales în cele vestice și nord-vestice, iar în extremitatea de sud-est a țării acestea se vor situa sub cele normale.

Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în zonele montane.

Săptămâna 03.08.2026 – 10.08.2026

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în regiunile vestice.

Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în toate regiunile, dar mai ales în cele montane.

Săptămâna 10.08.2026 – 17.08.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în majoritatea regiunilor, dar mai ales în cele vestice și nord-vestice.

Regimul pluviometric va fi deficitar în vestul și nord-vestul țării, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Săptămâna 17.08.2026 – 24.08.2026

Mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile vestice.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

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