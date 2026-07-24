Prima pagină » Meteo » ANM a emis prognoza pentru august. Cum va fi vremea în ultima lună de vară

ANM a emis prognoza pentru august. Cum va fi vremea în ultima lună de vară

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, pentru perioada 27 iulie - 24 august 2026. În primele două săptămâni, temperaturile se vor apropia de cele specifice perioadei, în timp ce în a doua parte a intervalului, valorile termice vor fi mai mari.
ANM a emis prognoza pentru august. Cum va fi vremea în ultima lună de vară
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Diana Nunuț
24 iul. 2026, 07:55, Știrile zilei
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

ANM a emis prognoza meteo aferentă perioadei 27 iulie – 24 august 2026. În primele două săptămâni ale intervalului, temperaturile vor fi mai coborâte decât specificul perioadei în unele regiuni, iar în rest vor fi apropiate de cele normale. În a doua jumătate a intervalului, vremea va deveni din nou mai călduroasă, cu temperaturi care vor fi mai mari decât cele specifice perioadei.

Vremea în săptămâna 27 iulie – 3 august

Potrivit ANM, în această săptămână, temperaturile vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână în sud-estul țării, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Ploile vor fi reduse în vestul, sud-vestul țării și la munte, iar în rest, regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal.

Vremea în săptămâna 3 – 10 august

Temperaturile se vor apropia de cele specifice acestei perioade în regiunile sud-estice. În rest, valorile termice vor fi mai mari decât cele normale, cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în regiunea vestică a țării.

În această săptămână, cantitățile de precipitații vor fi deficitare la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile intracarpatice.

Vremea în săptămâna 10 – 17 august

Temperatura vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în nord, centru și sud-vest, dar mai ales și în vestul și nord-vestul țării.

Ploile vor fi reduse în zonele montane, iar în rest, regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal.

Vremea în săptămâna 17 – 24 august

Vremea se menține călduroasă și în acest interval. Mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru această perioadă în majoritatea regiunilor, dar mai ales în cele vestice.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Recorduri de frig în plină vară

Cu toate acestea, ziua de 22 iulie 2026 a intrat în istoria meteorologiei din România. La 21 de stații ale Administrației Naționale de Meteorologie au fost înregistrate cele mai scăzute temperaturi maxime măsurate vreodată în această dată. Recordurile au fost doborâte inclusiv la toate cele trei stații meteorologice din București, unde temperaturile nu au mai ajuns nici măcar la 18 grade în unele zone.

În Capitală, maximele din 22 iulie au fost:

  • 17,4 grade Celsius la București-Băneasa, față de precedentul record de 21,5 grade;
  • 18 grade la București-Filaret, față de vechiul record de 20,6 grade;
  • 17,9 grade la București-Afumați, unde precedentul record pentru această dată era de 22,4 grade.

În alte orașe din țară, maximele nu au depășit 15-18 grade, valori care sunt specifice mai degrabă unei zile răcoroase de toamnă decât celei mai călduroase perioade a anului.

Printre cele mai scăzute temperaturi maxime înregistrate miercuri s-au numărat:

Brașov: 15,9°C
Joseni: 16,2°C
Miercurea-Ciuc: 16,9°C
Urziceni: 17,2°C
Buzău: 17,5°C
Piatra Neamț: 17,9°C

Recomandarea video

Analiză a presei africane despre candidatura lui Dacian Cioloș la șefia Organizației Internaționale a Francofoniei: Candidatura lui oferă o soluție elegantă – alegerea pe criteriul competenței, nu pe baza unui arbitraj imposibil între două state aflate în conflict
G4Media
Olise, forțat să elibereze vila cu 10 camere, piscină, cinema, saună și sală de fitness. Are termen o lună
GSP.ro
Cât de sigură mai este navigația comercială în Marea Neagră după incidentul „Gas Lisbon”? Un expert în securitate avertizează: România nu are un sistem de comunicare în caz de criză
Gandul
Ea este Daniela Florea, românca de 36 de ani găsită moartă în propriul apartament. IREAL cine e principalul suspect 😲
Cancan
Prezentatoarea TV care a făcut striptease pentru Adi Mutu, goală pe barcă! Imaginile au strâns sute de mii de aprecieri
Prosport
Beatrice Keul, elvețianca născută la Cluj care susține că Donald Trump a vrut să o agreseze sexual, la New York: „Eram Heidi în Țara Prădătorilor. Primeau «carne proaspătă» tot timpul. Sper să nu sfârșesc ca Virginia Giuffre”
Libertatea
Cele cinci zodii recunoscute pentru loialitatea față de prieteni. Sunt oamenii pe care te poți baza la bine și la greu
CSID
România a început să producă blindate. Cum arată primele Cobra II ajunse deja la Armată
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia