Comisia Europeană lansează două inițiative pentru consolidarea alfabetizării financiare în UE

Comisia Europeană a lansat joi două noi inițiative prin care vrea să contribuie la îmbunătățirea nivelului de alfabetizare financiară în statele membre și să promoveze cele mai bune proiecte din domeniu.

Potrivit unui comunicat, reprezentanții executivului își propun să identifice exemplele de succes din întreaga Uniune, dar și să creeze standarde comune pentru organizațiile care se implică în educația financiară.

Prima inițiativă constă într-o cerere de propuneri pentru proiecte în domeniul alfabetizării financiare. Persoanele fizice și organizațiile din întreaga Uniune Europeană pot transmite, până pe 30 octombrie 2026, informații despre programe și inițiative dedicate investițiilor și gestionării riscurilor financiare.

Comisia Europeană va analiza toate propunerile pe baza a trei criterii stabilite în modelul de evaluare, pentru a putea găsi elementele care au contribuit la succesul acestor proiecte.

Concluziile vor fi incluse într-un raport de sinteză, iar statele membre vor adopta ulterior cele mai bune practici, pe baza acestuia.

Acestea vor fi discutate la finalul anului 2026, în cadrul unei reuniuni a subgrupului pentru alfabetizare financiară din cadrul Grupului de experți guvernamentali privind serviciile financiare cu amănuntul (GEGRFS).

Cea de-a doua inițiativă vizează elaborarea unui cod european voluntar de conduită destinat organizațiilor private și non-profit care desfășoară activități de educație financiară.

În acest sens, Comisia invită organizațiile interesate să participe la o masă rotundă care va contribui la redactarea documentului. Cererea de candidaturi este deschisă până pe 16 septembrie.

Viitorul cod de conduită va fi cel care va asigura transparența și calitatea programelor de educație financiară. El va stabili principiile privind obiectivele inițiativelor, furnizarea unor informații corecte și imparțiale și introducerea unor garanții care să prevină conflictele de interese.

Organizațiile selectate vor participa la mai multe reuniuni dedicate elaborării documentului, iar Comisia Europeană estimează că noul cod european voluntar de conduită va fi adoptat în primul trimestru al anului 2027.