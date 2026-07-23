Comisia Europeană amendează Google cu 890 de milioane de euro pentru încălcarea regulilor digitale ale UE

Sancțiunile au fost impuse în baza Digital Markets Act (DMA), legislația europeană destinată limitării practicilor anticoncurențiale ale marilor platforme tehnologice.

Potrivit executivului european, Google și-a folosit poziția dominantă pe piața motoarelor de căutare pentru a favoriza propriile servicii în rezultatele afișate utilizatorilor și pentru a reduce vizibilitatea platformelor concurente, scrie TVP World.

Comisia Europeană amendează Google cu 890 de milioane de euro pentru două încălcări ale DMA

Cele două sancțiuni, care însumează 890 de milioane de euro, vizează două practici distincte identificate de autoritățile europene.

Prima amendă se referă la promovarea preferențială a propriilor servicii în rezultatele Google Search. Comisia Europeană susține că platformele concurente, inclusiv cele din domenii precum cumpărăturile online sau serviciile sportive, nu au beneficiat de aceeași vizibilitate, ceea ce a afectat concurența și accesul acestora la utilizatori.

A doua sancțiune privește restricțiile impuse dezvoltatorilor și companiilor care doreau să îndrume consumatorii către platforme alternative de achiziție în afara Google Play, magazinul digital administrat de companie. Bruxelles-ul consideră că aceste limitări au redus posibilitatea firmelor de a oferi utilizatorilor alte opțiuni de cumpărare.

Concluziile investigației

Reprezentanții Comisiei Europene au transmis că practicile Google au afectat concurența și au limitat oportunitățile altor companii de a ajunge la utilizatori în condiții echitabile.

„Am constatat că Google afectează companiile care oferă servicii similare, precum cele de cumpărături sau sportive, prin faptul că nu le acordă același nivel de vizibilitate în Google Search”, a declarat Henna Virkkunen, comisar european responsabil pentru suveranitatea tehnologică.

Executivul european susține că Digital Markets Act urmărește să asigure condiții de concurență echitabile pentru toate platformele digitale și să împiedice marile companii tehnologice să își folosească poziția dominantă în detrimentul rivalilor.

Tensiunile dintre UE și SUA

Decizia riscă să alimenteze noi tensiuni între Uniunea Europeană și Statele Unite în ceea ce privește reglementarea marilor companii din sectorul tehnologic.

În ultimii ani, măsurile adoptate de Bruxelles împotriva giganților americani din domeniul digital au fost criticate de președintele american Donald Trump, care a susținut în repetate rânduri că reglementările europene îi dezavantajează pe liderii tehnologici din SUA.

Prin această nouă sancțiune, Comisia Europeană transmite că va continua să aplice prevederile Digital Markets Act și să monitorizeze respectarea regulilor de concurență de către marile platforme digitale care operează pe piața europeană.