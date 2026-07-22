Comisia Europeană anunță noile priorități sociale ale Uniunii Europene. Costul vieții și inteligența artificială, în prim-plan

Comisia Europeană a prezentat miercuri o nouă comunicare prin care reconfirmă rolul Pilonului european al drepturilor sociale ca principal reper pentru politicile sociale ale Uniunii Europene.

Potrivit unui comunicat, documentul include un bilanț al progreselor înregistrate până acum și menționează care sunt direcțiile de acțiune pentru următorii ani, luând în calcul transformările economice și tehnologice care apar.

Comisia Europeană precizează că Pilonul european al drepturilor sociale rămâne principalul instrument prin care Uniunea poate să protejeze cetățenii și să le ofere mai multe oportunități.

Comunicarea propusă de Comisia propune câteva măsuri prin care Europa să se poată raporta mai eficient la provocările actuale.

Documentul identifică trei domenii care necesită intervenții rapide: reducerea presiunii generate de costul vieții, valorificarea inteligenței artificiale în economie și pe piața muncii, dar și combaterea inegalităților și promovarea egalității de șanse.

Aceste priorități vin ca o completare la măsurile care există deja în desfășurare privind ocuparea forței de muncă, dezvoltarea competențelor, mobilitatea și reducerea sărăciei.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a vorbit despre cât contează modelul social european în contextul schimbărilor actuale.

„Modelul nostru social este unul dintre cele mai mari atuuri ale noastre. Pe măsură ce schimbările tehnologice ne transformă viața de zi cu zi și pe măsură ce creșterea costurilor pune presiune asupra gospodăriilor din întreaga Uniune, suntem fermi în angajamentul nostru față de echitate, oportunități și solidaritate. Pilonul european al drepturilor sociale este busola noastră, stabilind calea către o Europă socială mai puternică, care îi protejează, îi capacitează și îi sprijină pe cetățenii noștri”, a declarat aceasta.

Costul vieții și accesul la locuri de muncă, printre priorități

Comisia Europeană precizează că multe familii continuă să fie afectate în prezent de prețurile ridicate la locuințe, energie și bunuri esențiale. Ele sunt nevoite să facă față majorării taxelor pentru un confort obișnuit, continuând să ducă un trai complicat.

În acest context, instituția anunță că va continua să susțină măsuri pentru reducerea riscului de sărăcie și pentru îmbunătățirea accesului la servicii esențiale.

Comisia amintește că salariile minime au crescut în numeroase state membre după adoptarea directivei europene în domeniu. Locurile de muncă de calitate, spune executivul european, reprezintă una dintre cele mai importante soluții pentru reducerea presiunii financiare asupra populației.

În același timp, Comisia Europeană consideră că există încă un număr mare de persoane care nu participă la piața muncii, deși ar putea fi integrate profesional.

În acest sens, instituția lansează prima etapă a consultărilor cu partenerii sociali privind posibilele măsuri europene pentru sprijinirea persoanelor care întâmpină dificultăți în găsirea unui loc de muncă.

Inteligența artificială și reducerea inegalităților

Un alt obiectiv al Comisiei European este pregătirea pieței muncii pentru extinderea utilizării inteligenței artificiale și evoluția acesteia care va fi vizibilă pe parcurs.

Instituția consideră că AI-ul poate aduce beneficii importante pentru economie și productivitate, dar, totodată, nu elimină provocările privind locurile de muncă, educația și incluziunea socială.

În acest scop, Comisia va înființa un nou grup de experți la nivel înalt care va analiza impactul inteligenței artificiale asupra pieței muncii.

Documentul include și un angajament pe termen lung al Uniunii Europene de a reduce inegalitățile sociale și economice, despre care avertizează că afectează competitivitatea și coeziunea socială.

Printre măsurile anunțate se numără sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-urile) pentru aplicarea Directivei privind transparența salarială, pregătirea unei noi inițiative privind dreptul de ședere și dezvoltarea Strategiei UE pentru tineret după 2027.

În acest an, Comisia Europeană va prezenta o lege privind locurile de muncă de calitate, în acord cu Foaia de parcurs dedicată acestui domeniu. Instituția va analiza cum poate introduce noi indicatori pentru evaluarea calității locurilor de muncă în întreaga Uniune Europeană, care să completeze obiectivele stabilite pentru 2030 în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, dezvoltarea competențelor, reducerea sărăciei.