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Olguța Vasilescu: „PNRR nu s-a negociat niciodată în România”. Guvernul Bolojan ar fi trimis planurile pentru următorul ciclu financiar „fără să se fi făcut o discuție”

Lia Olguța Vasilescu a declarat că „PNRR nu s-a negociat niciodată în România. Nu a trecut prin Parlamentul României”. Social-democrata afirmă că Guvernul Bolojan ar fi trimis planurile privind ciclu financiar pentru perioada 2028-2034 fără să se consulte cu nimeni.
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Ioana Târziu
21 iul. 2026, 15:41, Politic
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Invitată marți la emisiunea Gândul Ai aflat! Cu Ionuț Cristache, Lia Olguța Vasilescu a vorbit despre Programul Național de Redresare și Reziliență.

„Negocierea pe PNRR a fost cea mai proastă”

„Dacă este să vorbim despre legea salarizării, o să spun că negocierea care s-a făcut pe PNRR a fost cea mai proastă”, a declarat social-democrata.

Când s-a dus domnul Ghinea și și-a asumat că dacă România face această lege, primește 50 de milioane și dacă nu o face, pierde 770 de milioane (de euro)”, a adăugat ea.

De asemenea, a afirmat că atunci „când s-a negociat jalonul pentru salarizare, a pus trei chestiuni. Unul a fost că la bugetari trebuie să se dea niște prime de performanță, ceea ce exista în lege. E adevărat că ea nu s-a aplicat niciodată pentru că tot timpul se prorogau prin ordonanțele trenuleți. A doua chestiune a fost cu administrația publică locală, unde noi am lăsat la latitudinea consiliilor locale să facă nivelul de salarizare cât își permit fiecare”.

„Deci reforma domnului Bolojean din administrația publică locală dă oamenii afară, care până la urmă s-au dat, cred că, vreo două mii de oameni din toată administrația publică locală. Atât a fost marea reformă”, a transmis Vasilescu.

„PNRR-ul nu s-a negociat niciodată”

Despre legea salarizării, social-democrata a afirmat că „PNRR-ul nu s-a negociat niciodată”.

Nu poți să renegociezi tot. Noi am reușit să renegociem de exemplu procentul de 9,4% din PIB pentru pensii pe care tot așa îl băgase domnul Ghinea cu obligativitatea ca timp de 50 de ani să nu mai crească pensiile în România. Și ne-am dus să renegociem”, a specificat aceasta.

Am fost inclusiv eu la o discuție cu comisarul pe muncă și răspunsul lui a fost «Cine v-a pus? Noi nu v-am cerut așa ceva. Voi singuri l-ați asumat»”, potrivit acesteia.

„Nenorocirea este la acest PNRR ă el nu s-a negociat niciodată în România. Nu a trecut prin Parlamentul României, nu a fost discutat cu partenerii sociali, nu a fost discutat cu ministerele măcar. Acest jalon pe muncă, de exemplu, care se refera la pensii și la salarii, a trecut fără să fie consultat măcar un simplu funcționar din Ministerul Muncii”, a transmis Olguța Vasilescu.

„Suntem în aceeași situație și acum”

Ea a adăugat că „doar pe ce a gândit domnul Ghina la vremea respectivă. Și să știți că suntem în aceeași situație și acum. La ora actuală ar trebui ca să trimitem la Bruxelles planul de parteneriat național și regional. Care înseamnă următorul ciclu financiar, dacă vreți, pentru perioada 2028-2034 unde România are de luat 60,2 miliarde de euro”.

„În luna iulie trebuiau trimise planurile la Bruxelles”

„Calendarul este că în luna iulie trebuiau trimise planurile la Bruxelles, la Comisia Europeană. Noi nu știm nimic până în acest moment. Nu s-a negociat absolut nimic. Nimeni nu mi-a cerut vreo părere mie sau colegilor mei primari”, a declarat social-democrata.

Întrebată dacă au fost trimise la Bruxelles aceste planuri, Olguța Vasilescu a răspuns „probabil că da, pentru că este termenul. Cert este că nici măcar nu s-a făcut o discuție”.

Întrebată cine a trimis planurile, ea a răspuns „Ministerul Fondurilor Europene. Probabil că domnul Pîslaru ar trebui să știe despre acest lucru”.

Social-democrata a afirmat că nu au fost discuții „nici în interiorul fostei coaliții de guvernare. Nici în interiorul Parlamentului României. Nici discuții cu partenerii sociali, cu ministerele, cu absolut nimeni”.

„Au trimis sau nu au trimis la Bruxelles planurile.  Dacă au trimis, nu s-au consultat cu nimeni. Dacă nu le-au trimis, termenul a fost depășit”, a mai adăugat Vasilescu.

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