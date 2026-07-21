Buzoianu, după tragedia de pe Valea Oltului: Când ciupim proceduri, oamenii ajung să plătească cu viața

Oficialul a declarat că prioritatea instituțiilor trebuie să fie siguranța cetățenilor și respectarea procedurilor legale, nu identificarea unor vinovați prin declarații publice.

Reacție după poziția CNAIR

Invitată la B1 TV, Diana Buzoianu a fost întrebată despre poziția Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), care a indicat că responsabilitatea privind versanții și pădurile aparține Ministerului Mediului.

Ministrul a evitat să intre într-o dispută instituțională și a afirmat că accentul trebuie pus pe prevenirea unor astfel de tragedii.

„Nu sunt interesată de o astfel de abordare. Pe noi ne interesează să fie oamenii în siguranță. Și noi pe partea noastră facem tot ceea ce putem. Cred că asta este responsabilitatea tuturor autorităților să facă identic. Fără să mai încerce să rezolve tragedii prin comunicate de presă în care se pasează responsabilități”, a declarat Diana Buzoianu.

„Haideți să ne facem cu toții treaba”

Întrebată dacă asistă la o tentativă de transfer al responsabilității între instituții, în contextul în care plasele de protecție nu acopereau zona în care s-a produs accidentul, ministrul a spus că nu dorește politizarea cazului.

„Din respect față de familia oamenilor (…), tragedii de genul acesta folosite în scopul de a zice că alții sunt vinovați, de a se spăla pe mâini de niște proceduri care nu au fost cu totul implementate până la capăt, nu știu ce ajutor mai pot aduce în momentul de față”, a afirmat ea.

Oficialul a făcut apel la respectarea obligațiilor legale de către toate instituțiile implicate. „Haideți să ne facem cu toții treaba. Toate autoritățile să respectăm toate legile”, a spus Diana Buzoianu.

„De-aia trebuie să fie pusă sârmă peste tot”

Ministrul Mediului a susținut că tragediile pot fi prevenite doar prin respectarea integrală a procedurilor și a normelor de siguranță, inclusiv a obligațiilor de mediu.

„Dom’le, de-aia avem legi, de-aia avem proceduri, de-aia trebuie să fie pusă sârmă peste tot, de-aia trebuie să respectăm absolut toate procedurile. Pentru că în astfel de lucrări să nu se mai întâmple tragedii”, a declarat aceasta.

Potrivit ministrului, orice abatere de la procedurile prevăzute de lege poate genera riscuri majore. „De fiecare dată când încercăm să ciupim proceduri sau să facem lucrări sărind peste etape, peste prevederi legale, de fiecare dată asta vine cu un cost, cu un risc. (…) Oamenii ajung să plătească, în cel mai rău caz, în tragedii, în pierdere de vieți omenești. Asta nu poate să funcționeze. De-asta avem nevoie de o disciplină a respectării legislației în vigoare”, a mai spus Diana Buzoianu.

Declarațiile ministrului vin după accidentul produs pe DN7, în zona Valea Oltului, unde un bolovan desprins de pe versant a căzut peste un autoturism aflat în mers. În urma impactului, o persoană și-a pierdut viața. Ulterior incidentului, CNAIR și Ministerul Mediului au fost vizate de întrebări privind responsabilitatea pentru măsurile de siguranță din zonă.