„Demonstrează dispreț față de lege”. Ciolacu, criticat dur de Siegfried Mureșan după întâlnirea cu Ionel Arsene

„Cum administrează pesediștii banul public, când ei merg în vacanțe de lux cu colegii infractori, iar pe noi ne lasă cu deficit record?”, a transmis Mureșan, miercuri, pe Facebook.

Acesta susține că Marcel Ciolacu „ demonstrează din nou disprețul față de lege și față de oamenii cinstiți prin întâlnirea din Italia cu fugarul pesedist Ionel Arsene”. Mureșan a amintit că Arsene este condamnat definitiv la 6 ani și 8 luni de închisoare pentru luare de mită.

Potrivit europarlamentarului, asocierea cu persoane condamnate penal transmite un semnal greșit în spațiul public.

„Să îți petreci vacanțele în hoteluri de lux alături de fugari condamnați pentru luare de mită, adică alături de infractori nepedepsiți, înseamnă să transmiți că tolerezi și legitimezi un comportament în afara legii”, a afirmat Mureșan.

El a respins și explicația oferită de Marcel Ciolacu, potrivit căreia activitățile sale din viața privată nu ar trebui să facă obiectul dezbaterii publice.

„Atât timp cât ești politician, ales prin votul cetățenilor, ești responsabil și pentru comportamentul tău din timpul liber, mai ales atunci când acesta contravine unor principii și valori sau te pune într-o situație vulnerabilă. De exemplu, când îți petreci vacanțele cu infractori în resorturi de lux sau zbori cu avioane private plătite de Nordis”, afirmă Mureșan.

În încheiere, Mureșan a acuzat că „socialismul de caviar al domnului Ciolacu și al baronilor PSD, precum Arsene, ne-a adus în situația de a avea un deficit de 9,3% în 2024”.