Prima pagină » Politic » „Demonstrează dispreț față de lege”. Ciolacu, criticat dur de Siegfried Mureșan după întâlnirea cu Ionel Arsene

„Demonstrează dispreț față de lege”. Ciolacu, criticat dur de Siegfried Mureșan după întâlnirea cu Ionel Arsene

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan îl critică dur pe fostul premier Marcel Ciolacu după apariția informațiilor privind întâlnirea acestuia în Italia cu Ionel Arsene, fost președinte CJ Neamț, condamnat definitiv la închisoare pentru luare de mită.
„Demonstrează dispreț față de lege”. Ciolacu, criticat dur de Siegfried Mureșan după întâlnirea cu Ionel Arsene
Sursa foto: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Alexandra-Valentina Dumitru
22 iul. 2026, 18:22, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

„Cum administrează pesediștii banul public, când ei merg în vacanțe de lux cu colegii infractori, iar pe noi ne lasă cu deficit record?”, a transmis Mureșan, miercuri, pe Facebook.

Acesta susține că Marcel Ciolacu „ demonstrează din nou disprețul față de lege și față de oamenii cinstiți prin întâlnirea din Italia cu fugarul pesedist Ionel Arsene”. Mureșan a amintit că Arsene este condamnat definitiv la 6 ani și 8 luni de închisoare pentru luare de mită.

Potrivit europarlamentarului, asocierea cu persoane condamnate penal transmite un semnal greșit în spațiul public.

„Să îți petreci vacanțele în hoteluri de lux alături de fugari condamnați pentru luare de mită, adică alături de infractori nepedepsiți, înseamnă să transmiți că tolerezi și legitimezi un comportament în afara legii”, a afirmat Mureșan.

El a respins și explicația oferită de Marcel Ciolacu, potrivit căreia activitățile sale din viața privată nu ar trebui să facă obiectul dezbaterii publice.

„Atât timp cât ești politician, ales prin votul cetățenilor, ești responsabil și pentru comportamentul tău din timpul liber, mai ales atunci când acesta contravine unor principii și valori sau te pune într-o situație vulnerabilă. De exemplu, când îți petreci vacanțele cu infractori în resorturi de lux sau zbori cu avioane private plătite de Nordis”, afirmă Mureșan.

În încheiere, Mureșan a acuzat că „socialismul de caviar al domnului Ciolacu și al baronilor PSD, precum Arsene, ne-a adus în situația de a avea un deficit de 9,3% în 2024”.

Recomandarea video

FOTO REPORTAJ Acasă la Cristi Chivu / Pinetina, locul unde Inter pregătește sezonul de după doppietta / ”Sunt liniștit, nu mă tem de nimic”
G4Media
O poză inexplicabilă » Cine apare în bancă alături de marea Nadia Comăneci: „Nu înțeleg cum e posibilă!”
GSP.ro
Extrem de grav la Brăila. Unul dintre inculpații din clanul Buricea s-a dus la un polițist de investigații criminale acasă. Omul legii a apelat 112
Gandul
DOLIU în lumea presei! Luca, un jurnalist sportiv, a fost omorât 😲
Cancan
„Gabi, te rog, nu cu un tenismen”. Ruse a recunoscut că se iubește cu numărul 48 din ATP
Prosport
Scăderea deficitului bugetar arată că măsurile lui Bolojan funcționează, dar suntem doar la jumătatea drumului, arată economiștii. „Dacă creditorii se supără, îți închid lumina în trei săptămâni”
Libertatea
A cumpărat un fost WC public cu 35.000 de lire și l-a transformat într-o locuință modernă cu două dormitoare. Acum vrea să obțină aproape de zece ori mai mult
CSID
Când ar putea fi lansată noua generație de DACIA SPRING?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia