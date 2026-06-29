Siegfried Mureșan revine cu explicații după atacul din partea PSD: „Realitatea este mereu pe dos față de ce ne spune PSD”

Eurodeputatul Siegfried Mureșan, propunerea comună a PNL, USR și UDMR pentru funcția de premier, a reacționat luni, într-o postare pe Facebook, la criticile venite din partea PSD.

Acesta a susținut că social-democrații prezintă intenționat o imagine falsă despre activitatea sa și a răspuns pe rând acuzațiilor care i-au fost aduse.

„Realitatea este mereu pe dos față de ce ne spune PSD. Nu le place că eu sunt un susținător clar al întăririi statului de drept, al combaterii corupției și al luptei împotriva spălării banilor. Am fost împotriva PSD la proteste, nu am uitat că ei și Sorin Grindeanu sunt autorii OUG 13.”, a scris Mureșan.

El a respins criticile legate de activitatea sa europeană și a precizat că rezultatele pe care le-a obținut sunt importante pentru agricultura românească.

Mureșan i-a acuzat, totodată, pe europarlamentarii PSD că au lipsit din dezbaterile importante privind interesele fermierilor.

„Ei sunt atât de departe de Europa încât nici nu știu câte lucruri am obținut pentru fermierii din România. Am apărat interesele agriculturii românești în Parlamentul European, unde europarlamentarii PSD au absentat atunci când interesele fermierilor europeni erau în pericol.”

„La presiunea Parlamentului European, sub coordonarea mea ca negociator-șef al Parlamentului, Comisia Europeană a agreat anul trecut o alocare suplimentară de aproape 50 de miliarde de euro pentru fermierii din România și din Europa, ca sprijin în contextul Acordului Mercosur. Când noi, europarlamentarii PNL luptam pentru interesele fermierilor români, PSD era absent din orice dezbatere legată de Mercosur. După ce noi am agreat fonduri suplimentare pentru fermieri și am încheiat negocierile privind Mercosur, abia atunci a auzit PSD de acest dosar și a început să facă gălăgie alături de AUR.”, a spus acesta în privința finanțării suplimentare pentru agricultori.

Eurodeputatul PNL a mai spus că și în negocierile privind viitorul buget al Uniunii Europene a susținut majorarea fondurilor pentru agricultură.

„Tot legat de fermieri: în negocierile privind viitorul buget multianual al Uniunii Europene, poziția Parlamentului European, coordonată de mine, prevede o creștere de 47% a fondurilor pentru Politica Agricolă Comună, adică bani pentru fermierii români, comparativ cu propunerea Comisiei Europene. În timp ce eu negociam acești bani pentru agricultura românească, PSD era ocupat să genereze criză politică în România.”

El a spus că România are nevoie de europarlamentari care se implică în deciziile europene și i-a criticat pe reprezentanții PSD din Parlamentul European.

„România are nevoie de cât mai mulți europarlamentari care pot influența deciziile europene în interesul României, așa cum am făcut eu cu bugetul UE, cu PNRR și cu multe alte decizii, în fiecare săptămână. Mulți europarlamentari PSD sunt mereu codași la prezența în Parlamentul European și nu influențează nimic. Modelul PSD de europarlamentar la Bruxelles este cel care stă doar la sediul PSD din București și pe care nu îl cunoaște nimeni în Parlamentul European.”

Despre relația cu Statele Unite și deplasările în afara țării, Siegfried Mureșan a spus că „a avut mai multe vizite oficiale în SUA în ultimii 12 ani decât a avut Sorin Grindeanu”.

„Consider că rolul SUA pentru securitatea și unitatea Europei a fost mereu important. Cu certitudine am avut mai multe vizite oficiale în SUA în ultimii 12 ani decât a avut Sorin Grindeanu. La propunerea mea, Partidul Naţional Liberal a aderat în anul 2023 la Uniunea Democrată Internațională, cea mai mare familie politică de centru-dreapta din lume, din care face parte și Partidul Republican al SUA. Suntem acolo în legătură cu mulți colegi americani care lucrează pentru o relație transatlantică bună.”

Acesta a scris, de asemenea, că sprijină activitatea premierului Ilie Bolojan și că acesta a reușit să evite o criză economică, după problemele create de fostul guvern.

„Premierul Bolojan este cel care a salvat România de la criza economică în care o duseseră Guvernul Ciolacu și PSD, cu deficit record și risc major de a pierde fonduri europene și de a avea ratingul de țară retrogradat. Toată lumea știe că PSD a făcut rău, iar Ilie Bolojan face bine pentru Romania.”, a scris Mureșan.

„Sunt un susținător al măsurilor premierului Bolojan de reformă și reducere a risipei, de modernizare a țării și de corectare a nedreptăților față de oamenii cinstiți.”, a completat el.

Atac din partea PSD la adresa sa

Într-o postare publicată luni pe Facebook, PSD susține că Siegfried Mureșan „nu trebuie să ajungă și nu va ajunge prim-ministrul României” și invocă mai multe motive legate de activitatea politică și poziționările publice ale acestuia.

„PSD nu-l va vota premier pe Siegfried Mureșan! Sub nicio formă!”, au transmis social-democrații.

În mesajul publicat luni, PSD mai susține că Mureșan „a ajuns europarlamentar cu banii din corupție ai baronului Pinalti”, că a fost „pus pe listă de Elena Udrea, la comanda turnătorului Băsescu” și că ulterior „a trădat PMP și s-a dus la PNL”.

Social-democrații îl mai acuză și că „a votat împotriva agriculturii românești în Parlamentul European”, în contextul Acordului Mercosur, și că „a lucrat mai mult în simbria statului german, decât pentru România”.