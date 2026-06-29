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PSD îl atacă pe Siegfried Mureșan și anunță că nu îl va vota premier „sub nicio formă”: „A ajuns europarlamentar cu banii din corupție ai baronului Pinalti”

PSD a respins, luni, varianta unui Guvern condus de Siegfried Mureșan și a lansat mai multe acuzații la adresa europarlamentarului PNL.
PSD îl atacă pe Siegfried Mureșan și anunță că nu îl va vota premier „sub nicio formă”: „A ajuns europarlamentar cu banii din corupție ai baronului Pinalti”
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
29 iun. 2026, 12:03, Politic
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Într-o postare pe Facebook, PSD susține că Siegfried Mureșan „nu trebuie să ajungă și nu va ajunge prim-ministrul României” și invocă mai multe motive legate de activitatea politică și poziționările publice ale acestuia.

„PSD nu-l va vota premier pe Siegfried Mureșan! Sub nicio formă!”, au transmis social-democrații.

PSD îl acuză pe Mureșan că este „rupt total de viața din România”

În mesajul publicat luni, PSD susține că Mureșan „a ajuns europarlamentar cu banii din corupție ai baronului Pinalti”, că a fost „pus pe listă de Elena Udrea, la comanda turnătorului Băsescu” și că ulterior „a trădat PMP și s-a dus la PNL”.

Social-democrații îl acuză și că „a votat împotriva agriculturii românești în Parlamentul European”, în contextul Acordului Mercosur, și că „a lucrat mai mult în simbria statului german, decât pentru România”.

PSD mai afirmă că Siegfried Mureșan este „rupt total de viața din România” și îl descrie drept „un om de la Bruxelles cu zero cunoștințe despre realitățile din România”.

Social-democrații îl acuză pe Mureșan că este „profund anti-american” și că este „omul lui Bolojan”.

„PSD nu-l va vota premier pe Siegfried Mureșan! Sub nicio formă! Rușine Bolojan, pentru această propunere de premier!”, a mai scris PSD.

Atacul PSD vine pe fondul negocierilor pentru formarea Guvernului. Social-democrații îl susțin pentru funcția de premier pe Sorin Grindeanu, președintele PSD, în timp ce PNL, USR și UDMR îl propun pe europarlamentarul Siegfried Mureșan.

Răspunsul liberalilor

În replică, deputatul PNL Ionel Bogdan a publicat un mesaj ironic, pe care l-a prezentat drept pamflet. El a scris că „agresorul este protejat”, iar „victima este arătată cu degetul” și făcută responsabilă pentru ceea ce i s-a întâmplat.

„Agresorul este protejat. Victima este arătată cu degetul, stigmatizată și făcută responsabilă pentru ceea ce i s-a întâmplat. Cu toate acestea, victima continuă să caute soluții, dialog și înțelegere. Agresorul nu vrea doar să scape nepedepsit. Vrea ca victima să fie pedepsită în locul lui. Iar judecătorul, atent și imparțial, pare să aștepte ca victima să-și ceară scuze, să-și retragă plângerea și să accepte singură sancțiunea”, a scris deputatul PNL pe Facebook.

La final, Ionel Bogdan a precizat: „Această scriere este un pamflet. P.S. Orice asemănare cu persoane, situații sau evenimente reale este pur întâmplătoare”.

Mureșan, atac la adresa lui Grindeanu: Va rămâne premierul OUG 13

Siegfried Mureșan a scris, luni dimineață, că Sorin Grindeanu nu poate recâștiga credibilitatea partenerilor europeni din cauza rolului avut în adoptarea OUG 13 și a rezultatelor guvernării PSD.

„Încrederea la nivel european se câștigă doar prin fapte. Niciodată doar prin vorbe. Uniunea Europeană nu va uita niciodată că Partidul Social Democrat, sub conducerea premierului Sorin Grindeanu, a încercat să legalizeze corupția politică prin OUG 13. Imaginile cu sutele de mii de oameni care au ieșit în stradă pentru apărarea valorilor europene, a regulilor și a statului de drept vor rămâne întipărite pentru foarte mult timp în mintea partenerilor europeni”, a scris Siegfried Mureșan luni, într-o postare pe Facebook.

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