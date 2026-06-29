Siegfried Mureșan, atac la adresa lui Grindeanu: Va rămâne premierul OUG 13, incapabil să câștige încrederea pentru România

Eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan a lansat critici dure la adresa lui Sorin Grindeanu, afirmând că social-democratul nu poate recâștiga credibilitatea partenerilor europeni din cauza rolului avut în adoptarea OUG 13.

„Încrederea la nivel european se câștigă doar prin fapte. Niciodată doar prin vorbe. Uniunea Europeană nu va uita niciodată că Partidul Social Democrat, sub conducerea premierului Sorin Grindeanu, a încercat să legalizeze corupția politică prin OUG 13. Imaginile cu sutele de mii de oameni care au ieșit în stradă pentru apărarea valorilor europene, a regulilor și a statului de drept vor rămâne întipărite pentru foarte mult timp în mintea partenerilor europeni”, a scris Siegfried Mureșan luni, într-o postare pe Facebook.

Critici și la adresa Guvernului condus de Marcel Ciolacu

El a criticat și activitatea fostului Guvern condus de Marcel Ciolacu, din care Sorin Grindeanu a făcut parte, invocând întârzierile în implementarea PNRR, lipsa reformelor și nivelul deficitului bugetar.

„Un alt moment de neîncredere a fost întârzierea la implementarea PNRR, fuga de reforme și deficitul de 9.3% al lui Marcel Ciolacu, cu Sorin Grindeanu membru al Guvernului”, a adăugat acesta.

Pe de altă parte, Siegfried Mureșan a punctat faptul că Executivul din ultimul an a reușit să recâștige încrederea partenerilor europeni prin respectarea angajamentelor asumate.

„Încrederea a fost recâștigată în ultimul an prin rezultate, prin faptul că Guvernul României, în acest an, a făcut ce a promis, a oprit risipa și și-a respectat angajamentele din PNRR. Dovadă faptul că cererea de plată 4 din PNRR a fost adoptată imediat și integral”, a spus el.

„Sorin Grindeanu va fi întotdeauna premierul OUG 13, incapabil să câștige încrederea pentru România”, a conchis acesta.

Săptămâna trecută, PNL, USR și UDMR au decis, în comun, să îl propună pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru al României.