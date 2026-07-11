Siegfried Mureșan compară absorbția fondurilor europene în guvernele Ciolacu și Bolojan: „O creștere de aproape opt ori”

„Oare de-asta a fost demis de PSD?Guvernul Bolojan a adus România, în premieră, printre statele fruntașe la absorbția fondurilor europene. Tabelul Comisiei Europene arată foarte clar cât de jos se situa România la finalul anului 2024 (în timpul Guvernului Ciolacu), sub media Uniunii Europene, în ceea ce privește absorbția fondurilor europene de coeziune”, a scris sâmbătă dimineața, pe Facebook, Siegfried Mureșan.

El a subliniat că „același tabel arată cum a accelerat absorbția în ultimul an, depășind cu mult media UE, în timpul Guvernului Bolojan”.

Absorbția fondurilor europene în guvernele Ciolacu și Bolojan

Europarlamentarul a prezentat, comparativ, ce grade de absorbție a fondurilor europene s-au înregistrat în timpul mandatului Ciolacu, dar și al lui Bolojan.

Siegfried Mureșan a menționat că în anul 2024, în timpul Guvernului Ciolacu, absorbția efectivă a fondurilor de coeziune, fără prefinanțare, s-a ridicat la aproximativ 600 de milioane de euro, echivalentul unei medii de 50 de milioane de euro pe lună.

În comparație, afirmă acesta, în primele șase luni din 2026, respectiv în timpul Guvernului Bolojan, absorbția efectivă a ajuns la 2,3 miliarde de euro, respectiv o medie de 383 de milioane de euro lunar.

„Vorbim, așadar, despre o creștere de aproape 8 ori a ratei efective de absorbție”, a notat Mureșan.

În ceea ce privește rata de absorbție efectivă, inclusiv prefinanțarea, europarlamentarul arată că România înregistra la finalul anului 2024 un nivel de 2%, sub media Uniunii Europene, de 2,7%. Potrivit acestuia, în prezent, România a ajuns la o rată de 24,6%, peste media UE de 17,8%.