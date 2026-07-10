ONG-ul înființat de partenera lui Nicușor Dan a pierdut procesul cu One Peninsula

În ședința din 7 iulie, Curtea de Apel București a menținut soluția favorabilă privind autorizațiile de construire ale proiectului One Peninsula. Astfel, instanța a respins definitiv cererile de anulare și demolare formulate de ONG‑urile Asociaţia S.O.S. Oraşul şi Asociaţia pentru Conservarea Integrată a Patrimoniului Natural şi Cultural, și a confirmat valabilitatea actelor pe baza cărora se dezvoltă ansamblul rezidențial.

„Soluția pe scurt: Respinge excepţia netimbrării recursurilor formulate în cauză, invocată de intimaţii-pârâţi Subdiviziunea administrativ-teritorială Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti şi Primarul Sectorului 1, ca neîntemeiată. Respinge excepţia nulităţii recursului formulat de recurentele-reclamante Asociaţia S.O.S. Oraşul şi Asociaţia pentru Conservarea Integrată a Patrimoniului Natural şi Cultural, invocată de intimata-pârâtă One Peninsula S.R.L., ca neîntemeiată. Respinge excepţia lipsei de interes a recurentelor-reclamante Asociaţia S.O.S. Oraşul şi Asociaţia pentru Conservarea Integrată a Patrimoniului Natural şi Cultural, invocată de intimata-pârâtă One Peninsula S.R.L., ca neîntemeiată. Admite excepţia lipsei de interes a recursului formulat de recurentul-pârât Municipiul Bucureşti, invocată de intimata-pârâtă One Peninsula S.R.L. Respinge recursul formulat de recurentul-pârât Municipiul Bucureşti ca lipsit de interes. Admite recursul formulat de recurentele-reclamante Asociaţia S.O.S. Oraşul şi Asociaţia pentru Conservarea Integrată a Patrimoniului Natural şi Cultural. Casează în parte sentinţa recurată, numai în ceea ce priveşte soluţia de admitere a excepţiei prescripţiei dreptului material la acţiune în dosarul conex nr. 30413/3/2023 şi soluţia subsecventă de respingere ca prescrisă a cererii de chemare în judecată formulate în contradictoriu cu pârâţii Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi One Peninsula S.R.L. Trimite cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe, numai cu privire la cererea având ca obiect anularea HCGMB nr. 294/28.11.2013 şi a HCGMB nr. 292/27.11.2014, în limitele casării dispuse. Menţine în rest hotărârea primei instanţe”, este soluția Curții de Apel București.

Decizia din 7 iulie este definitivă.

Practic, magistrații Curții de Apel București au respins cererile de anulare a autorizațiilor de construire pentru One Peninsula, dar și solicitarea de demolare a clădirilor depusă de ONG-uri, care au cerut, de asemenea, și readucerea terenului la starea inițială.

One Peninsula este amplasat pe malul lacului Floreasca. Proiectul include 167 de apartamente și vile, o piscină semi‑olimpică și spații de wellness.