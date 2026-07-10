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Pas decisiv pentru autostrada Unirii A8. A fost emisă autorizația de construire pentru primul lot al sectorului montan

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, a anunțat vineri că a fost emisă autorizație de construire pentru lotul Joseni–Ditrău, primul tronson din sectorul montan al Autostrăzii Unirii A8.
Pas decisiv pentru autostrada Unirii A8. A fost emisă autorizația de construire pentru primul lot al sectorului montan
Alexandra Pandrea / GMN / Mediafax Foto. Fotografie cu caracter ilustrativ
Diana Nunuț
10 iul. 2026, 19:48, Economic
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Într-o postare pe Facebook, Cosma a anunțat că autorizația a fost semnată pe amplasamentul viitorului șantier, alături de directorul general al CNIR și de reprezentanții constructorului.

În plus, emiterea autorizației vine la câteva zile după aprobarea Proiectului pentru Autorizația de Construire de către CNIR.

„Este un moment cu adevărat istoric: începe primul șantier de pe sectorul montan al Autostrăzii Unirii A8, cea mai lungă traversare montană de autostradă din România. Totodată, este și primul lot de autostradă construit vreodată în județul Harghita”, a scris Horațiu Cosma pe Facebook.

Potrivit acestuia, constructorul a finalizat organizarea de șantier, iar cele două stații de betoane și stația de asfalt sunt deja operaționale. De asemenea, peste 140 de utilaje sunt pregătite pentru începerea lucrărilor, iar fabrica de grinzi produce zilnic elementele necesare pentru viitoarele structuri. În prima etapă vor lucra peste 150 de muncitori, urmând ca efectivele să fie suplimentate pe măsură ce avansează execuția.

Termenul de execuție – doi ani

Lotul Joseni–Ditrău al Autostrăzii A8 are o lungime de 14,4 kilometri și un termen de execuție de doi ani. Proiectul include construirea a 18 poduri și pasaje, trei ecoducte pentru traversarea faunei, un nod rutier la Joseni și o descărcare provizorie la Ditrău, care va permite deschiderea circulației pe acest tronson înainte de finalizarea sectorului următor.

„Sectorul montan al Autostrăzii Unirii reprezintă una dintre cele mai ambițioase investiții de infrastructură din România: peste 110 kilometri de autostradă între Sovata și Pipirig, investiții de aproximativ 4 miliarde de euro, viaducte impresionante, tuneluri, consolidări complexe și lucrări inginerești care vor schimba radical conexiunea dintre Moldova și Transilvania”, a mai spus secretarul de stat în Ministerul Transporturilor.

„Autostrada Unirii pe sectorul montan nu mai este doar un proiect pe hârtie. Astăzi începe construcția primei bucăți din cea mai spectaculoasă traversare montană de autostradă din România”, a conchis Horațiu Cosma.

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