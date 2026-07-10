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Siegfried Mureșan: PSD și-a pierdut influența. Următoarea confruntare electorală va fi între AUR și forțele pro-europene conduse de Ilie Bolojan

Eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan susține că PSD și-a pierdut definitiv poziția dominantă pe scena politică și nu mai poate influența deciziile din Parlament, așa cum a făcut-o în ultimele trei decenii. Liberalul consideră că următoarea confruntare electorală se va da între AUR și forțele pro-europene conduse de Ilie Bolojan.
Siegfried Mureșan: PSD și-a pierdut influența. Următoarea confruntare electorală va fi între AUR și forțele pro-europene conduse de Ilie Bolojan
Sursă foto: Andreea Alexandru / Mediafax Foto
Maria Miron
10 iul. 2026, 12:57, Politic
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Potrivit lui Siegfried Mureșan, social-democrații sunt „dezorientați” deoarece și-ar fi pierdut rolul de principal partid din România.

„PSD este acum dezorientat pentru că vede că și-a pierdut, pentru totdeauna, rolul de principal partid din România”, a transmis vineri europarlamentarul PNL.

Mureșan: PSD nu mai poate controla jocul politic

După Revoluție, PSD a fost formațiunea care a influențat cel mai mult politica românească, inclusiv din opoziție, susține liberalul, amintind de perioada 1996–2000, când partidul, numit atunci PDSR, își păstra influența în administrație și în teritoriu.

„Perioada 1996–2000 a fost o perioadă de instabilitate și pentru că PSD sabota pe toate căile încercările de reformare ale Convenției Democrate Române”, a afirmat Mureșan.

Europarlamentarul indică și perioada Guvernului minoritar condus de Călin Popescu-Tăriceanu, care a rămas în funcție cu sprijinul parlamentar al PSD, precum și guvernarea tehnocrată a lui Dacian Cioloș.

„În 2016, în timpul guvernului tehnocrat al lui Cioloș, tot PSD deținea cele mai multe funcții în eșalonul doi și conducea, de facto, țara”, susține liberalul.

„PSD nu va mai recâștiga influența avută timp de peste trei decenii”

Siegfried Mureșan consideră că situația s-a schimbat, iar PSD nu mai poate construi o majoritate parlamentară și nici controla deciziile politice importante.

„Pentru prima dată, PSD vede că este incapabil să mai influențeze deciziile în Parlamentul României. Deși au existat doi premieri desemnați care au fost pe placul lor, pesediștii nu au reușit să construiască o majoritate în Parlament”, a scris acesta.

„PSD nu va mai recâștiga influența pe care a avut-o timp de peste trei decenii în România”, afirmă Mureșan.

Principalii adversari: AUR și forțele pro-europene

Liberalul susține că viitoarea competiție electorală nu se va mai desfășura între PSD și PNL, ci între AUR și formațiunile pro-europene reunite în jurul lui Ilie Bolojan.

„Confruntarea, la următoarele alegeri, va fi între partidul extremist, populist, antieuropean AUR și forțele pro-europene conduse de Ilie Bolojan”, a transmis Siegfried Mureșan.

Blocaj politic după căderea Guvernului Bolojan

În primăvara acestui an, pe 28 aprilie, PSD și AUR au depus împreună o moțiune de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan. Moțiunea a fost adoptată de Parlament pe 5 mai, iar Executivul a fost demis.

În perioada care a urmat, președintele Nicușor Dan i-a desemnat succesiv pe Eugen Tomac și Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru, însă niciunul nu a reușit să obțină sprijinul necesar în Parlament. Ulterior, PNL, USR și UDMR l-au propus pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru, iar PSD l-a nominalizat pe Sorin Grindeanu.

După Summitul NATO de la Ankara, președintele Nicușor Dan a declarat că, în prezent, nu vede „o soluție de majoritate” și a anunțat că le va cere liderilor partidelor să spună public ce soluție susțin pentru formarea unei majorități parlamentare.

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