Mihai Dimian: S-au acumulat 1.000 de ordine de ministru în cele cinci luni de mandat; Cea mai mare provocare, finalizarea PNRR

„S-au acumulat 1000 de ordine de ministru în cele 5 luni de mandat. Dincolo de semnificația simbolică a acestui număr, el reflectă complexitatea celui mai mare sistem public din România”, a transmis Mihai Dimian, într-o postare pe Facebook.

Sistemul de educație și cercetare include aproximativ 3,5 milioane de elevi și studenți, peste 300.000 de angajați și mai mult de 6.000 de ordonatori de credite, adică aproximativ jumătate din totalul ordonatorilor de credite din întregul sistem public, a precizat ministrul.

Ministrul Educației spune că activitatea continuă, iar în perioada următoare sunt programate mai multe examene și concursuri importante.

„Urmează examenul național pentru definitivare în învățământ, concursul de titularizare, sesiunea din august a examenului de bacalaureat și concursurile pentru ocuparea funcțiilor de directori și directori adjuncți ai unităților de învățământ”, a adăugat Dimian.

El a menționat și finalizarea Planului Național de Redresare și Reziliență pentru educație și cercetare, pe care a descris-o drept „cea mai mare provocare”.

„Îmi pare rău că nu pot rezolva fiecare problemă și nici răspunde tuturor așa cum mi-aș dori. Într-un sistem atât de mare, acest lucru nu este întotdeauna posibil. Încerc însă, în fiecare zi și în limita puterilor mele, să iau decizii corecte, să ascult cât mai multe voci și să fac lucrurile puțin mai bune decât le-am găsit”, a subliniat ministrul.

„Iubesc educația, chiar și atunci când ea nu este perfectă”, a mai transmis ministrul Educației.