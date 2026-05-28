Ministrul Educației, după momentul controversat cu eleva care plângea: „Sper să mă iertați”

Reacția vine după ce Mihai Dimian a fost criticat pentru că se uita pe telefon în timpul unei dezbateri despre educație și sănătate mintală, în timp ce o elevă de clasa a V-a vorbea despre problemele din școală.

Mihai Dimian a explicat că ziua respectivă a fost una încărcată și că s-a trezit la ora 2.00 pentru a lucra la urgențe legate de PNRR, astfel încât să poată participa și la mai multe evenimente publice.

El a spus că, în momentul în care a folosit telefonul, a răspuns unor mesaje urgente care „nu suportau amânare”.

„Erau dificultăți legate de avizarea amendamentelor la un proiect de lege privind digitalizarea cercetării, care e jalon PNRR, erau dificultăți legate de finalizarea raportării a mii de proiecte din educație și cercetare având ora 15, ca termen limită, și altele”, a scris Dimian.

Ministrul a mai spus că prezența sa la eveniment fusese anunțată inițial doar pentru transmiterea unui mesaj către participanți, iar la dezbatere a fost prezent și un secretar de stat din Ministerul Educației și Cercetării, care urma să asigure reprezentarea instituțională.

„Acest eveniment nu a fost un dialog cu ministrul educației, ci o masă rotundă cu mai mult de 100 de participanți, specialiști în diverse domenii și elevi. Faptul că am rămas la eveniment mai mult decât îmi permitea agenda s-a datorat tocmai dorinței de a asculta cât mai multe dintre părerile specialiștilor și ale elevilor”, a transmis ministrul.

„Sper să mă iertați dacă veți considera că am greșit”

Mihai Dimian a spus că îi pare rău dacă a ofensat pe cineva și i-a îndemnat pe cei care au criticat momentul să urmărească întregul eveniment, nu doar extrasul care a circulat public.

„Îmi pare rău dacă am ofensat pe cineva, dar vă invit să urmăriți întregul eveniment, nu doar extrasul respectiv, pentru a trage concluzii, în contextul dat. Puteți viziona intervențiile altor elevi, puteți discuta cu participanți pentru a vă forma o părere în legătură cu cele întâmplate la acest eveniment, puteți răspunde la mesajul Ilincăi, care era adresat tuturor («voi», profesori, părinți), nu doar mie, în particular. Cât despre mine, sper să mă iertați dacă veți considera că am greșit și voi lucra fără plată în zilele rămase din acest mandat interimar, donând salariul de ministru Așezământului de copii «Sf. Ierarh Leontie»”, a scris Mihai Dimian.

El a afirmat că a acceptat funcția într-o perioadă dificilă și că nu stă departe de familie „pentru confruntări sterile, pentru imagine sau pentru jocuri de comunicare”, ci din convingerea că sistemele pot fi îmbunătățite „prin muncă serioasă și decizii responsabile”.