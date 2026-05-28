Prima pagină » Politic » Ministrul Educației, după momentul controversat cu eleva care plângea: „Sper să mă iertați”

Ministrul Educației, după momentul controversat cu eleva care plângea: „Sper să mă iertați”

Ministrul Educației, Mihai Dimian, a transmis, într-o postare pe Facebook, că îi pare rău dacă a ofensat pe cineva, după ce a fost criticat pentru că s-a uitat în telefon în timpul unei dezbateri la care o elevă vorbea, în lacrimi, despre presiunea din școală.
Ministrul Educației, după momentul controversat cu eleva care plângea: „Sper să mă iertați”
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
28 mai 2026, 09:54, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Reacția vine după ce Mihai Dimian a fost criticat pentru că se uita pe telefon în timpul unei dezbateri despre educație și sănătate mintală, în timp ce o elevă de clasa a V-a vorbea despre problemele din școală.

Mihai Dimian a explicat că ziua respectivă a fost una încărcată și că s-a trezit la ora 2.00 pentru a lucra la urgențe legate de PNRR, astfel încât să poată participa și la mai multe evenimente publice.

El a spus că, în momentul în care a folosit telefonul, a răspuns unor mesaje urgente care „nu suportau amânare”.

„Erau dificultăți legate de avizarea amendamentelor la un proiect de lege privind digitalizarea cercetării, care e jalon PNRR, erau dificultăți legate de finalizarea raportării a mii de proiecte din educație și cercetare având ora 15, ca termen limită, și altele”, a scris Dimian.

Ministrul a mai spus că prezența sa la eveniment fusese anunțată inițial doar pentru transmiterea unui mesaj către participanți, iar la dezbatere a fost prezent și un secretar de stat din Ministerul Educației și Cercetării, care urma să asigure reprezentarea instituțională.

„Acest eveniment nu a fost un dialog cu ministrul educației, ci o masă rotundă cu mai mult de 100 de participanți, specialiști în diverse domenii și elevi. Faptul că am rămas la eveniment mai mult decât îmi permitea agenda s-a datorat tocmai dorinței de a asculta cât mai multe dintre părerile specialiștilor și ale elevilor”, a transmis ministrul.

„Sper să mă iertați dacă veți considera că am greșit”

Mihai Dimian a spus că îi pare rău dacă a ofensat pe cineva și i-a îndemnat pe cei care au criticat momentul să urmărească întregul eveniment, nu doar extrasul care a circulat public.

Îmi pare rău dacă am ofensat pe cineva, dar vă invit să urmăriți întregul eveniment, nu doar extrasul respectiv, pentru a trage concluzii, în contextul dat. Puteți viziona intervențiile altor elevi, puteți discuta cu participanți pentru a vă forma o părere în legătură cu cele întâmplate la acest eveniment, puteți răspunde la mesajul Ilincăi, care era adresat tuturor («voi», profesori, părinți), nu doar mie, în particular. Cât despre mine, sper să mă iertați dacă veți considera că am greșit și voi lucra fără plată în zilele rămase din acest mandat interimar, donând salariul de ministru Așezământului de copii «Sf. Ierarh Leontie»”, a scris Mihai Dimian.

El a afirmat că a acceptat funcția într-o perioadă dificilă și că nu stă departe de familie „pentru confruntări sterile, pentru imagine sau pentru jocuri de comunicare”, ci din convingerea că sistemele pot fi îmbunătățite „prin muncă serioasă și decizii responsabile”.

Recomandarea video

Nume mari pe lista clienților autohtoni ai societății de avocatură care a semnat contract cu Președinția
G4Media
Noul Duster i-a uimit pe francezi » Două versiuni disponibile: iată prețurile
GSP.ro
Mircea Dinescu ironizează o deputată care vrea să fie scris „cadavru de vacă” în loc de „antricot”, în meniuri: „Azi am mâncat cadavrul unei plante”
Gandul
Veste DEZASTRUOASĂ pentru clienții Digi! Cresc TOATE abonamentele. Notificarea pe care au primit-o TOȚI consumatorii RCS RDS
Cancan
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
Prosport
Sorin Blejnar le cere din nou judecătorilor să-i anuleze sentința. Fostul șef al Fiscului, condamnat pentru mită, vrea să scape pe mâna Liei Savonea
Libertatea
Un semn discret la vârful degetelor poate avertiza asupra unor boli pulmonare grave. Medicii explică ce trebuie să observi
CSID
Tronson din Autostrada A8, finanțat prin SAFE. Cine preia proiectul?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia