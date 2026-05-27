Mihai Fifor, înaintea examenelor naționale: „Statul român riscă să rămână repetent pentru a treia decadă consecutivă”

Mihai Fifor a scris, într-o postare pe Facebook, că examenele de Evaluare Națională și Bacalaureat încep în aproximativ o lună, într-o țară în care educația este tratată de ani de zile „la și altele”.

„O bombă cu ceas plantată după 1989 care astăzi ne explodează în față. Nici măcar nu putem spune că nu știam. Toate semnalele au fost acolo. Toate statisticile au fost publice. Toate avertismentele au fost ignorate. Doar că, în dulcele «las’ că merge și așa» românesc, am lăsat bomba amorsată sub preș, în speranța că va exploda în mandatul altcuiva. Mereu al altcuiva. Ei bine, bomba aceea ne-a explodat în față”, a scris Fifor.

Deputatul PSD susține că România se pregătește din nou pentru „ritualul anual al emoțiilor, al rezultatelor și al statisticilor”, însă cifrele privind examenele nu arată întreaga realitate a sistemului de educație.

„Vom vorbi despre medii, despre procente de promovare și despre câțiva olimpici excepționali pe care îi vom scoate în față ca dovadă că sistemul funcționează. Adevărul este, din păcate, altul. Cutremurător. Educația românească nu mai este de mult o problemă a viitorului. Este o problemă cronicizată a prezentului. Rezultatul a zeci de ani de improvizație, nepăsare și «reforme» făcute mai mult pe hârtie decât în realitate”, a adăugat deputatul.

„Cum să construiești performanță într-un domeniu tratat cu atâta dispreț”

Deputatul PSD a criticat și schimbările repetate din sistem, despre care spune că au împiedicat reformele reale.

„Am schimbat miniștri, programe, strategii și denumiri, am anunțat revoluții în educație la fiecare câțiva ani, iar astăzi consecințele se văd în fiecare statistică. Cel mai elocvent exemplu este poate chiar ceea ce s-a întâmplat în mandatul lui Ilie Bolojan: trei miniștri ai Educației în doar zece luni, dintre care unul interimar. O cifră care spune totul despre locul pe care educația l-a ocupat pe agenda guvernamentală. Cum să construiești performanță, continuitate și reforme serioase într-un domeniu tratat cu atâta dispreț?”, a subliniat Fifor.

El a invocat și rezultatele PISA, care arată că aproximativ 42% dintre elevii români nu ating nivelul minim de competență la lectură, iar peste o treime se află în zona analfabetismului funcțional sever.

„Aici apare adevărata tragedie”

Deputatul a afirmat că datele privind examenele naționale arată că mulți elevi dispar din sistem înainte să mai ajungă să fie evaluați.

Fifor a notat că, anul trecut, doar 74,5% dintre elevii care au susținut Evaluarea Națională au obținut medii peste 5, iar rata finală de promovare la Bacalaureat a fost de 83,2% pentru promoția curentă.

„O cifră care, la prima vedere, pare decentă. Numai că ea ascunde o realitate mult mai dură: foarte mulți dintre cei care au intrat în sistem nu au mai ajuns niciodată în fața examenului. Iar aici apare adevărata tragedie”, a precizat Fifor.

El a precizat că la Evaluarea Națională 2025 au fost înscriși 159.229 de elevi, dar examenul a fost susținut de doar 152.235.

În cazul Bacalaureatului, deputatul a scris că situația a fost și mai îngrijorătoare dacă este privit parcursul întregii generații.

Fifor: Problema României nu este câți pică Bacalaureatul

„La Bacalaureat 2025, situația a fost și mai îngrijorătoare dacă privim parcursul întregii generații. Din promoția curentă s-au înscris 94.100 de elevi, iar la examen s-au prezentat 92.393. Însă adevărata dramă începe mult înainte de ziua examenului. Aproximativ 28.600 de elevi care figurau în clasa a XII-a la începutul anului școlar nu au mai ajuns nici măcar să se înscrie la Bacalaureat. Aproape un sfert din generație dispare înainte de examen. Aici este adevărata măsură a eșecului”, a scris Fifor.

Deputatul PSD a susținut că problema principală nu este rata de promovare, ci numărul mare de elevi care nu mai ajung la examen.

„Problema României nu este câți pică Bacalaureatul. Problema României este câți nu mai ajung să îl susțină”, a transmis Fifor.

„La Evaluarea Națională lipsesc aproape 7.000 de copii. La Bacalaureat dispar din sistem aproape 30.000 de tineri înainte să poată fi evaluați. Iar apoi ne felicităm pentru procentele de promovare ale celor rămași”, a mai scris deputatul.

Fifor: În spatele acestor cifre nu sunt procente. Sunt destine

Mihai Fifor a spus că în spatele acestor date sunt copii care au abandonat școala, provin din medii vulnerabile sau nu au avut sprijinul necesar.

„De fapt, succesul statistic al sistemului este construit pe zecile de mii de copii pe care sistemul i-a pierdut pe drum. În spatele acestor cifre nu sunt procente. Sunt destine. Sunt copii care au abandonat școala, care provin din medii vulnerabile, care nu au avut sprijinul necesar și pe care statul român i-a lăsat în urmă”, a punctat Fifor.

Deputatul a afirmat că, în vara lui 2026, România nu se confruntă doar cu un examen al elevilor, ci și cu o întrebare despre copiii care nu mai ajung la examenele naționale.

„Unde sunt zecile de mii de copii care trebuiau să fie astăzi în băncile examenelor naționale și nu mai sunt? Diferența dintre cei care intră în clasa pregătitoare și cei care ajung să susțină Bacalaureatul rămâne uriașă. În fiecare generație se pierd zeci de mii de copii pe drum. Nu pentru că nu ar avea potențial. Ci pentru că statul român a acceptat abandonul școlar ca pe o normalitate”, a mai spus Fifor.

Fifor: Educația a fost tratată ca o cheltuială, nu ca o investiție

Fifor a scris că educația a fost tratată ani de zile „ca o cheltuială, nu ca o investiție”.

„Și aici este drama. Ani de zile, educația a fost tratată ca o cheltuială, nu ca o investiție. Bugetele au fost insuficiente, infrastructura școlară a rămas în urmă, iar profesorii au fost transformați în ținte ale frustrărilor publice. În loc să fie prioritate națională, educația a devenit un capitol marginal, bifat formal în discursuri și uitat imediat după alegeri”, a scris el.

Deputatul PSD a susținut că problemele din educație au devenit o problemă economică, socială și democratică.

„O țară în care aproape jumătate dintre elevii de 15 ani nu înțeleg ceea ce citesc, care pierde zeci de mii de copii înainte ca aceștia să ajungă la examenele naționale și care tratează educația ca pe o problemă secundară nu are doar o problemă educațională. Are o problemă de securitate economică, socială și chiar democratică. Pentru că nicio națiune nu poate fi puternică atunci când își abandonează copiii. În câteva săptămâni vom privi din nou listele cu rezultate. Dar adevărata evaluare nu este a elevilor. Este a statului român. Și, din păcate, statul român riscă să rămână repetent pentru a treia decadă consecutivă”, a conchis Fifor.