Ciprian Ciucu, dezamăgit de ajutorul dat de Ministerul Culturii în lupta cu graffiti: Am așteptat în zadar să promoveze legislația necesară

În urma unei dezbateri organizate în urmă cu două luni de Ciprian Ciucu, Ministerul Culturii a promis sprijin pentru autoritățile locale pentru curățarea clădirilor din București de graffiti. Acest lucru nu s-ar fi întâmplat însă, susțin reprezentanții Primăriei Capitalei.

Aceștia spun că actualele prevederi din legislație îngreunează intervențiile, fiind necesare multe avize și documentații pentru intervenții simple de curățare.

„Nu are niciun rost să mai așteptăm după Ministerul Culturii (…).Am așteptat în zadar să promoveze legislația necesară. (…) Nu mai stăm după funcționarii din Minister! Poate vom avea mai mult noroc cu cei din Direcția de Cultură, de sub Minister. Poate lor le pasă”, a declarat primarul general.

Două opțiuni pentru proprietari

Autoritățile locale anunță că programul de curățare va continua și că regulamentul acestuia va fi pus pe ordinea de zi a următoarei ședințe de Consiliu.

Primarul susține însă că acesta „va fi dificil de implementat, tot va trebui să luăm avize de la Cultură, nici vorbă să putem interveni și reveni în 24 de ore”.

Astfel, vor fi curățate clădirile din cele 98 de zone protejate din Capitală.

„Noi vom identifica imobilele afectate din interiorul zonei de intervenție, vom întocmi note de constare și vom transmite notificări proprietarilor”, transmite primăria.

Proprietarii vor trebui apoi să îndepărteze graffiti sau afișajul pe cheltuiala proprie, în termen de 90 de zile. În caz contrar, riscă sancțiuni.

O altă opțiune pentru proprietari este să se înscrie în programul anunțat de primărie, pentru ca intervenția să fie făcută de autoritatea publică, prin structurile desemnate. Primăria suportă 80% din costuri, iar proprietarii 20%, achitați în tranșe.

„De la data notificării, în 45 de zile trebuie aleasă una dintre variante. Primăria Municipiului Bucureşti se ocupă de documentații, avize și coordonarea lucrărilor, prin Administrația Străzilor”, mai anunță Primăria Capitalei.