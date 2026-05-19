PMB începe lucrările de modernizare a Parcului Herăstrău. Lacul va fi golit și va fi elaborat un masterplan

Luni a avut loc o ședință la care au participat Primarul General, Ciprian Ciucu, și reprezentanți ai direcțiilor de Urbanism, Investiții și ai Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București (ALPAB), în cadrul căreia a fost stabilit planul de modernizarea a parcului.

„În 2-3 săptămâni, golim lacul de apă și ne apucăm de apărările de mal. Concomitent, vom face expertize pentru a stabili soluții tehnice de intervenție la pontoane și debarcadere. Pentru restul parcului, vom apela la experți, care vor întocmi documentația unui plan de management și masterplan. Pe baza lor, vom stabili cum vor fi aleile, mobilierul urban, băncile, coșurile de gunoi, chioșcurile, cum să arate locurile de joacă, stâlpii de iluminat, ce arbori sunt uscați și cu ce îi înlocuim, ce vegetație se pretează pe fiecare zonă”, se arată în mesajul publicat marți pe Facebook de Primăria Municipiului București.

Potrivit lui Ciprian Ciucu, masterplanul ar urma să fie realizat în 3-4 luni, anunțând totodată că administrația urmărește să amplaseze în parc și o statuie a Regelui Mihai.

„Masterplanul, cu planul de management al parcului, vor sta la baza elaborării și finalizării PUZ-ului pentru parc”, conchide PMB.