Prima pagină » Politic » Ciucu: Președintele ne-a întrebat ce părere avem de un tehnocrat. I-am spus că proastă

Ciucu: Președintele ne-a întrebat ce părere avem de un tehnocrat. I-am spus că proastă

Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a spus că președintele Nicușor Dan i-a întrebat, luni, pe liberalii prezenți la Cotroceni ce părere au despre un tehnocrat. Despre PSD, Ciucu a spus că e „un partid laș”, care „trage și fuge”.
Grindeanu, despre transparentizarea veniturilor ONG-urilor: „dacă un om e corect, de ce se ascunde?”
Grindeanu, despre transparentizarea veniturilor ONG-urilor: „dacă un om e corect, de ce se ascunde?”
După Bolojan, și Grindeanu „aprinde lumina”
După Bolojan, și Grindeanu „aprinde lumina”
Ciucu, nervos pe următoarele consultări: Mergem ca să avem de unde să venim
Ciucu, nervos pe următoarele consultări: Mergem ca să avem de unde să venim
De ce se scumpește transportul în Capitală? Ciucu: Prostul cu banii e de la București / STB să dea afară din pile și relații
De ce se scumpește transportul în Capitală? Ciucu: Prostul cu banii e de la București / STB să dea afară din pile și relații
Grindeanu o acuză pe Oana Gheorghiu că fabrică probe: Un singur cuvânt, „bolșevism”. Așa se numește
Grindeanu o acuză pe Oana Gheorghiu că fabrică probe: Un singur cuvânt, „bolșevism”. Așa se numește
Laura Buciu
18 mai 2026, 22:40, Politic
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

„Ne-a întrebat (Nicușor Dan – n.r.) cum ni se pare varianta unui tehnocrat. Și am spus că proastă. Proastă pentru că un guvern tehnocrat cu miniștri PSD sau coordonat de PSD nu este o soluție. Am mai văzut filmul acesta, când a fost Dacian Cioloș premier, în aceleași condiții. Toată lumea a avut de pierdut atunci. Și nu avem încredere într-o astfel de formulă împreună cu PSD”, a spus Ciucu, atunci când a fost întrebat, la Digi 24, ce le-a spus Nicușor Dan liberalilor.

Ciucu a mai spus că nu vede cum paridul său, PNL, să semneze un nou protocol de coaliție, susținând un tehnocrat.

Întrebat despre numele Deliei Velculescu, Ciprian Ciucu a spus că i se pare „o persoană absolut decentă”, dar nu o cunoaște.

Ciucu: „PSD – un partid laș (…). Dau și fug”

„Când te duci într-un nou job atât de complex, îți iau câteva luni bune să te pui la punct, că sunt reforme are sunt în curs. Partidele le știu foarte bine. PSD, de exemplu, a contribuit la programul de guvernare care s-a parafat chiar la Cotroceni. Așa că, din punctul nostru de vedere, și i-am spus și domnuli președinte, dacă își dorește atât de mult un guvern pro-european, să invite PSD, pe Sorin Grindeanu, să formeze un guvern. (…) Domnul Grindeanu ar trebui să fie foarte bine împuternicit să formeze un guvern, să nu mai fugă de răspundere. Pentru că au fugit o dată, au fugit când și Partidul Național Liberal cu Ilie Bolojan, cu doar 15% în Parlament, și-a asumat guvernarea, au fugit de răspundere și în stilul lor foarte característic, laș de fiecare dată, la greu, dau și fug”, a spus Ciucu.

Chiar dacă îi recomandă lui Nicușor Dan să îl invite pe Sorin Grindeanu să formeze Guvernul, Ciucu spune că PNL nu va vota un guvern din care să facă parte PSD.

Recomandarea video

AUR propune în programul de guvernare cu care a mers la Cotroceni listarea la bursă a companiilor de stat
G4Media
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
GSP.ro
Diana Șoșoacă a felicitat-o pe Șefa de Protocol a Palatului Cotroceni, Delia Dinu, cea care are grijă de Nicușor Dan: „Dacă n-ați fi dumneavoastră…”
Gandul
Detaliul care răstoarnă ANCHETA în cazul lui Cristian Staicu, medicul anestezist găsit mort în apartamentul său
Cancan
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
Prosport
Două românce au fost plătite să se culce cu ministrul Transporturilor din Spania, în schimbul contractelor cu statul
Libertatea
Gogoși din fasole. Sunt crocante la exterior și pufoase în interior. Rețeta e simplu de făcut!
CSID
Codul Rutier 2026: Trebuie să faci ITP la motocultor dacă circuli cu el pe drumurile publice?
Promotor
EXCLUSIV – DOCUMENTE | România, bună de plată cu 340 de milioane de lei, după ce Compania de Drumuri a pierdut un arbitraj cu italienii de la Pizzarotti pe Lotul 1 al Autostrăzii Sebeș – Turda
Economedia