Ciucu: Președintele ne-a întrebat ce părere avem de un tehnocrat. I-am spus că proastă

„Ne-a întrebat (Nicușor Dan – n.r.) cum ni se pare varianta unui tehnocrat. Și am spus că proastă. Proastă pentru că un guvern tehnocrat cu miniștri PSD sau coordonat de PSD nu este o soluție. Am mai văzut filmul acesta, când a fost Dacian Cioloș premier, în aceleași condiții. Toată lumea a avut de pierdut atunci. Și nu avem încredere într-o astfel de formulă împreună cu PSD”, a spus Ciucu, atunci când a fost întrebat, la Digi 24, ce le-a spus Nicușor Dan liberalilor.

Ciucu a mai spus că nu vede cum paridul său, PNL, să semneze un nou protocol de coaliție, susținând un tehnocrat.

Întrebat despre numele Deliei Velculescu, Ciprian Ciucu a spus că i se pare „o persoană absolut decentă”, dar nu o cunoaște.

Ciucu: „PSD – un partid laș (…). Dau și fug”

„Când te duci într-un nou job atât de complex, îți iau câteva luni bune să te pui la punct, că sunt reforme are sunt în curs. Partidele le știu foarte bine. PSD, de exemplu, a contribuit la programul de guvernare care s-a parafat chiar la Cotroceni. Așa că, din punctul nostru de vedere, și i-am spus și domnuli președinte, dacă își dorește atât de mult un guvern pro-european, să invite PSD, pe Sorin Grindeanu, să formeze un guvern. (…) Domnul Grindeanu ar trebui să fie foarte bine împuternicit să formeze un guvern, să nu mai fugă de răspundere. Pentru că au fugit o dată, au fugit când și Partidul Național Liberal cu Ilie Bolojan, cu doar 15% în Parlament, și-a asumat guvernarea, au fugit de răspundere și în stilul lor foarte característic, laș de fiecare dată, la greu, dau și fug”, a spus Ciucu.

Chiar dacă îi recomandă lui Nicușor Dan să îl invite pe Sorin Grindeanu să formeze Guvernul, Ciucu spune că PNL nu va vota un guvern din care să facă parte PSD.